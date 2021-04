Pomimo utrzymującej się wysokiej liczby infekcji koronawirusem, Austria będzie wdrażać strategię łagodzenia restrykcji od 19 maja. Kanclerz Sebastian Kurz ogłosił to na konferencji prasowej po spotkaniu rządu z szefami krajów związkowych. Ruszy gastronomia, turystyka, instytucje kultury.

Wiedeń / Pixabay

To otwarcie odbędzie się przy ścisłej koncepcji bezpieczeństwa, ale się odbędzie - powiedział kanclerz Kurz.

19 maja działalność rozpoczną lokale gastronomiczne, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.



Również instytucje kultury i sportu będą mogły organizować imprezy. Rusza też turystyka, "a goście z zagranicy są mile widziani" - informuje portal vienna.at.



W świetle tych planów można oczekiwać, że liczba infekcji ponownie wzrośnie - przyznał Kurz. Przypuszcza jednak, że dzięki szczepieniom sytuacja pozostanie możliwa do opanowania.



Dla kogo wstęp do restauracji?

Działaniom otwierającym towarzyszą środki bezpieczeństwa. Na przykład wejście do restauracji będzie dostępne tylko przez "Zieloną Przełęcz". Oznacza to, że trzeba być zaszczepionym lub przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.



Na imprezach kulturalnych będzie przydzielanych maksymalnie 50 proc. dostępnych miejsc. Działalność będzie można prowadzić tylko do godziny 22.



W większości miejsc warunkiem wstępu będą maseczki FFP2. Kanclerz podkreślił, że nadal wymagana jest ostrożność. Jeśli otwarcie się powiedzie - obiecał - to najpóźniej na początku lipca można będzie pomyśleć o kolejnych poluzowaniach. Dotyczy to gastronomii nocnej i większych imprez.



Tygodniowa zapadalność na koronawirusa, czyli liczba infekcji na 100 tys. mieszkańców w ciągu siedmiu dni wynosi w Austrii 180. W Niemczech, gdzie wartość ta wynosi 164, od soboty obowiązywać będą surowsze przepisy antykoronawirusowe.