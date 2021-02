Laboratorium biologiczne Uniwersytetu Oksfordzkiego, w którym prowadzone są badania nad Covid-19, było zaatakowane przez hakerów. Atak - jak zapewniła uczelnia - nie wpłynął na badania.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak podał dziennik "Daily Telegraph", do ataku doszło w połowie lutego. Jego celem był Wydział Biologii Strukturalnej (STRUBI), gdzie są prowadzone badania nad Covid-19. Jest to jednak odrębna jednostka od Instytutu Jennera znanego ze swej pracy nad szczepionkami. To naukowcy z tego instytutu wraz z firmą farmaceutyczną AstraZeneca opracowali jeden z używanych obecnie preparatów.

"Zidentyfikowaliśmy i ograniczyliśmy problem, a teraz prowadzimy dalsze dochodzenie. Nie miało to żadnego wpływu na jakiekolwiek badania kliniczne, ponieważ nie są one prowadzone w dotkniętym obszarze. Jak to jest standardem w przypadku takich incydentów, powiadomiliśmy Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC) i współpracujemy z nim" - poinformował w wydanym oświadczeniu Uniwersytet Oksfordzki, nie podając jednak nazwy zaatakowanej jednostki.

Kto stał za atakiem?

Według cytowanych przez "Daily Telegraph" źródeł zajmujących się bezpieczeństwem, nie jest jasne, kto stał za atakiem i na tym etapie nie można wykluczyć wrogiego państwa obcego. Jak przypomina gazeta, w lecie rząd brytyjski oświadczył, że po dochodzeniu przeprowadzonym przez NCSC i inne agencje wywiadowcze jest na "95 procent" pewien, że Rosja próbowała włamać się do Instytutu Jennera i wykraść opracowywaną tam szczepionkę przeciw Covid-19.

Z kolei profesor Alan Woodward, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie w Surrey powiedział magazynowi "Forbes", że wygląda na to, iż nie było to działanie żadnego państwa, lecz grupy liczącej na zapłacenie przez np. jakieś państwo za wykradzioną własność intelektualną.

Cyberataki na instytucje zajmujące się zdrowiem publicznym, naukowców zajmujących się szczepionkami i producentów leków nasiliły się podczas pandemii Covid-19. Wspierane przez państwa grupy hakerskie starają się zdobyć najnowsze badania i informacje na temat epidemii.

W grudniu amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer i jego niemiecki partner BioNTech ujawniły, że dokumenty związane z opracowywaniem ich szczepionki przeciw Covid-19 zostały "bezprawnie udostępnione" w wyniku cyberataku na Europejską Agencję Leków.