Wstrzymania prac nad pakietem mobilności - czyli nowymi, unijmymi przepisami dla branży transportowej - domagają się polscy przewoźnicy w petycji do Rady Unii Europejskiej. Transportowcy przekonują, że nowe przepisy uderzą w - i tak mocno osłabioną przez pandemię koronawirusa - branżę. W apelu jest też prośba o to, aby państwa Unii miały obowiązek zapewnić kierowcom dostęp do pryszniców, umywalek i toalet, w czasie kryzysu, wywołanego Covid-19.

REKLAMA