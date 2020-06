7 mln Włochów wyruszy w czerwcu na wakacyjny odpoczynek, niemal wszyscy spędzą go w kraju - takie dane przestawiono przed zapowiedzianym na środę otwarciem granic regionów Italii. Tym samym zniesione zostanie jedno z ostatnich ograniczeń wprowadzonych z powodu epidemii.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W ostatnich latach średnio 40 proc. mieszkańców Włoch wyjeżdżało na urlop za granicę, a jednym z ulubionych celów wyjazdów była Grecja, która już zapowiedziała wprowadzenie obowiązku kwarantanny dla turystów z regionów Italii na północy, uznanych przez władze w Atenach za obszary "wysokiego ryzyka".

Miłośnicy greckich wakacji oraz dalekich wyjazdów w tym roku pozostaną we Włoszech, co - jak się zauważa - będzie stanowić dodatkowy zastrzyk finansowy dla pogrążonej w ciężkim kryzysie turystyki. Jej straty poniesione od marca szacuje się na około 20 miliardów euro.



Po zniesieniu zakazu podróży po kraju pierwsza fala turystów ruszy już w pierwszej połowie czerwca: zaraz po zakończeniu roku szkolnego, czyli trwającego od trzech miesięcy zdalnego nauczania.



Dziennik "Corriere della Sera" podkreśla, że tegoroczne kierunki krajowych wakacji Włochów to południe, wyspy i historyczne miasta. Będą one w tym roku mniej oblężone przez zagranicznych turystów. Wielu mieszkańców Italii skorzysta z tej okazji, by w większym komforcie zwiedzić Rzym, Florencję czy Wenecję.



Gazeta odnotowuje, że wśród przedstawicieli branży hotelowej i usług związanych z turystyką zaczyna panować ostrożny optymizm, bo zainteresowanie rośnie z każdym dniem i wiele osób już zarezerwowało miejsca noclegowe. Największą popularnością cieszą się hotele, pensjonaty i ośrodki wakacyjne w Apulii i w Kalabrii na południu.



Zauważa się, że organizacja obrony praw konsumentów Codacons podała uznaną za niepokojącą prognozę, że tylko połowa Włochów pojedzie w tym roku na wakacje.



Połowa to znaczy 30 milionów. W zeszłym roku na wakacje wybrało się 33 miliony Włochów. Jeśli te liczby potwierdzą się, powinniśmy być bardziej niż zadowoleni - powiedział Nardo Filippetti, prezes stowarzyszenia przedstawicieli agencji turystycznych.



Zdaniem reprezentantów tej branży panuje chęć podróżowania, a - jak wynika z sondaży - wakacje w czasach epidemii koronawirusa będą dla większości Włochów krótsze i bardziej nastawione na relaks.