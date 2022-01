Około 197 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby we Włoszech - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia. W Wielkiej Brytanii łączna liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła już 150 tysięcy.

Centrum Rzymu / CLAUDIO PERI / PAP/EPA

We Włoszech szczytu zakażeń eksperci spodziewają się w drugiej połowie stycznia. Zmarły 184 osoby z Covid-19. 16 procent z 1,2 miliona testów wykonanych jednego dnia dało wynik pozytywny.

Instytut Służby Zdrowia podał, że na oddziałach intensywnej terapii jest ponad 25 razy więcej osób niezaszczepionych niż tych po trzech dawkach preparatu.

Mimo lawinowego wzrostu liczby zakażeń w Rzymie w sobotnie popołudnie tysiące ludzi wypełniły handlowe ulice w centrum w pierwszy weekend zimowych wyprzedaży.

Wielka Brytania: Ponad 300 zgonów ostatniej doby

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby stwierdzono 313 zgonów z powodu Covid-19, wskutek czego łączna liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 150 tysięcy - poinformowano w sobotę.

To trzeci przypadek od początku marca 2021 r., by dobowa liczba zgonów była wyższa niż 300, przy czym wszystkie one miały miejsce w ciągu ostatnich 10 dni.



Wielka Brytania z bilansem wynoszącym 150 057 zgonów zajmuje siódme miejsce na świecie - wyższą ich liczbę stwierdzono jedynie w USA, Brazylii, Indiach, Rosji, Meksyku i Peru. W stosunku do liczby mieszkańców znajduje się na 30. miejscu.



Pierwszy zgon z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii stwierdzono 6 marca 2020 r., poziom tysiąca ofiar śmiertelnych przekroczony został już trzy tygodnie później, a po kolejnych dwóch tygodniach było to już ponad 10 tys. W pierwszej połowie listopada 2020 r. łączny bilans ofiar śmiertelnych przewyższył 50 tys., zaś pod koniec stycznia 2021 r. - 100 tys.



Jednak wraz ze szczepieniami, które rozpoczęły się w grudniu 2020 r., przyrost ofiar śmiertelnych znacznie spowolnił i od marca zeszłego roku nie zdarzyło się, by średnia dobowa liczba zgonów z siedmiu kolejnych dni przekroczyła 200.



Tym niemniej wariant Omikron, który odpowiada za obecny gwałtowny wzrost liczby zakażeń, zaczyna się przekładać na wyższe statystyki zgonów. W ciągu ostatnich siedmiu dni stwierdzono ich 1271, co jest wzrostem o 38 proc. w stosunku do siedmiu poprzednich.



W sobotę poinformowano również o 146,4 tys. zakażeń wykrytych w ciągu ostatniej doby. To najniższa liczba od 11 dni, ale łączny bilans minionych siedmiu dni - 1,23 mln - jest o ponad 10 proc. wyższy niż był w poprzednich siedmiu. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono już 14,33 mln infekcji koronawirusem, co jest czwartą najwyższą liczbą na świecie.