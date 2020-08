105-letnia mieszkanka okolic miasta Pawia na północy Włoch pokonała koronawirusa. Zakażenie przechodziła bez objawów. Kobieta mieszka w domu opieki i jest kolejną w Italii osobą w wieku powyżej stu lat, która wygrała z SARS-CoV-2.

Sędziwa Włoszka przebywa od sześciu lat w placówce w miejscowości Pinarolo Po w Lombardii. Rosamunda Campagnoli znana jest tam wszystkim jako "babcia Monda".

Infekcję przeszła całkowicie bez objawów i bez żadnych konsekwencji.







Do czasu potwierdzenia w podwójnym teście, że nie ma już koronawirusa, była w izolacji i musiała zrezygnować z wszelkich kontaktów i wspólnych posiłków w domu opieki San Francesco.



Lokalne media podały w piątek, że teraz, kiedy już jest zdrowa, mogła powrócić do swych codziennych zajęć: wspólnej modlitwy z innymi podopiecznymi, gier planszowych, muzykowania i rysowania.



Zapytana o to, jak udało się jej wygrać z koronawirusem, odparła: Po tym, jak bez szwanku przeżyłam dwie wojny światowe i stawiłam czoło życiu pełnemu wyrzeczeń, Covid-19 to naprawdę nic.