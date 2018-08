Donald Trump pisze do Kim Dzong Una. List amerykańskiego prezydenta do przywódcy Korei Północnej przekazał szefowi północnokoreańskiego MSZ-etu Ri Yong Ho ambasador USA na Filipinach Sung Kim. Stało się to w kuluarach forum regionalnego w Singapurze. Jak poinformowała rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert, pismo jest odpowiedzią na wcześniejszy list północnokoreańskiego przywódcy do prezydenta USA. Szczyt w Singapurze stał się również forum zakulisowych nacisków strony amerykańskiej i północnokoreańskiej ws. sankcji gospodarczych nałożonych na reżim Kima w związku z jego programem nuklearnym i balistycznym. Szef dyplomacji Pjongjangu zapewniał, że jego kraj jest "niezachwiany w swojej determinacji" na rzecz realizacji zobowiązania do denuklearyzacji, i zarzucił Stanom Zjednoczonym, że "wracają do starego" modelu relacji.

