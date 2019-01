"Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un udał się z wizytą do Pekinu na zaproszenie prezydenta Chin Xi Jinpinga" - poinformowały we wtorek północnokoreańska agencja prasowa KCNA i chińska agencja Xinhua. Będzie to już czwarte spotkanie obu przywódców. Według mediów Korei Południowej Kim tradycyjnie wybrał pociąg jako środek lokomocji.

