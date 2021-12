"Do tej pory nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi z Polski na nasze wezwanie do zapłaty kary w sprawie Turowa" – przekazała korespondentce RMF FM w Brukseli rzeczniczka KE. Komisja Europejska przypomina, że 10 listopada wysłała do Polski wezwanie do zapłaty. Dzisiaj to już jest 38,5 mln euro, które polskie władze muszą wpłacić na konto Brukseli.

REKLAMA