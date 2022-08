Rząd w trybie obiegowym przyjął projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze - poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szczegóły projektu mają zostać przedstawione w czwartek.

Śnięte ryby w Odrze w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Dziś rząd w trybie obiegowym przyjął projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze. Projekt przewiduje, że o pomoc będą mogli ubiegać się nadodrzańscy przedsiębiorcy m.in. z branży turystycznej, gastronomicznej i sportowo-rekreacyjnej, których przychody w okresie określonym w ustawie spadły co najmniej o połowę - przekazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zapowiedziała, że w czwartek projekt ten będzie omawiany podczas wideokonferencji z przedsiębiorcami.



Jutro, podczas wideokonferencji z przedsiębiorcami, będę rozmawiała o przyjętym przez rząd projekcie oraz o obecnej sytuacji nadodrzańskich firm. Jestem przekonana, że przygotowane przez nas rozwiązanie pomoże utrzymać dziesiątki tysięcy miejsc pracy - dodała minister.



Na czwartek zaplanowano także konferencję prasową minister Marleny Maląg, wiceministra rodziny Stanisława Szweda oraz wiceminister rozwoju i technologii Olgi Semeniuk, podczas której mają zostać przedstawione szczegóły projektu.

Założenia projektu

Jego założenia opublikowano w środę w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.



Jak podano, jednorazowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.



Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek płatnika składek, który prowadził określoną w rozporządzeniu działalność w dniu 1 lipca 2022 r. i w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu (sierpniu 2022 r.) niższy o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w tym samym miesiącu roku poprzedniego.



Krąg podmiotów, którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, zostanie wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów. Ponadto zostaną w nim wskazane miesiące, za które jednorazowe świadczenie będzie wypłacane.



Ustawa przewiduje, że kwota jednorazowego świadczenia będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednorazowe świadczenie oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia będą finansowane z Funduszu Pracy.

Katastrofa ekologiczna na Odrze

Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze. Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. W ubiegłym tygodniu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w próbkach wody z rzeki znalazł tzw. złote algi, których zakwit może spowodować pojawienie się toksyn zabójczych dla ryb i małży. Obecność toksyn potwierdzają badania gdańskich naukowców.



We wtorek dyrektor Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Mirosława Zbroś poinformowała, że badania porównawcze w związku z zanieczyszczeniem Odry wykonały laboratoria w Czechach, w Anglii i w Holandii. Czeskie wyniki są porównywalne z polskimi. Według MSWiA w akcję oczyszczania Odry zaangażowano ponad 3 tys. strażaków, 2 tys. policjantów oraz 1,3 tys. żołnierzy. Woda w Odrze w różnych miejscach jest napowietrzana.



Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ws. zanieczyszczeń w Odrze złożył do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu WIOŚ. Prokuratura wszczęła postępowanie. Na polecenie Prokuratora Generalnego powołano w tym śledztwie zespół siedmiu prokuratorów i pięciu policjantów. W związku z sytuacją na Odrze premier Mateusz Morawiecki zdymisjonował szefa Wód Polskich Przemysława Dacę i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka.