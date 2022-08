​Poseł Platformy Obywatelskiej Piotr Borys oskarżył zakład KGHM o zrzucanie słonej wody do Odry w Głogowie i przeprowadził kontrolę poselską. Koncern odpowiada, że zrzuty były minimalne w stosunku do poprzedniego roku i nie miały wpływu na skażenie Odry. Podobnie wypowiedział się wojewoda dolnośląski.

Zakład KGHM w Głogowie / Aleksander Koźmiński / PAP

Pod koniec lipca na Odrze zaczęły pojawiać się liczne truchła ryb. Od tamtej pory służby szukają przyczyny zatrucia rzeki. Na własną rękę robią to także mieszkańcy, organizacje pozarządowe i politycy.

Poseł Platformy Obywatelskiej Piotr Borys na Twitterze poinformował o kontroli poselskiej w zakładzie KGHM.

Ogromne ilości słonej wody z flotacji rud i kopalni trafiły między 29 lipca a 10 sierpnia do Odry w Głogowie ze zbiornika Żelazny Most Zakładu Hydrotechnicznego KGHM. KGHM miał decyzję wodnoprawną, ale nikt z Wód Polskich nie poprosił o wstrzymanie zrzutu! Kontrola poselska - napisał.

Dyrektor naczelna ds. komunikacji KGHM Lidia Marcinkowska-Bartkowiak skrytykowała polityka. Wypadałoby przed podaniem "wyników kontroli" poznać dane. Akurat w lipcu i sierpniu 2022 roku KGHM miał minimalne w stosunku do przeciętnych zrzuty wody, a i te były codziennie badane. A miejsce zrzutu to Głogów-100 km za Oławą - napisała. W Oławie wykryto pierwsze oznaki zatrucia Odry.

Borys odpowiedział rzeczniczce, że jego zarzuty dotyczą Wód Polskich i "braku zarządzania kryzysem na Odrze". Wspomniałem, że KGHM ma pozwolenia wodnoprawne. Wody Polskie powinny poprosić o czasowe wstrzymanie zrzutu, by nie zwiększać zagrożenia. Naszą rolą jest sprawdzenie wszystkich aspektów - napisał.

Panie Pośle, jeszcze raz zaznaczę, nasze zrzuty akurat w tych miesiącach były minimalne w stosunku do tych z np. lipca 2021, co Pan pominął. Tymczasem, co widać po artykułach i komentarzach, pana wpis zasugerował, że KGHM ma być "winne" aktualnego stanu Odry. Może warto sprostować? - odpowiedziała Marcinkowska-Bartkowiak.

Podczas dzisiejszej konferencji prezentującej wyniki KGHM za pierwsze półrocze 2022 roku, Lidia Marcinkowska-Bartkowiak powiedziała, że kontrola poselska Borysa "była bardzo oględna i pobieżna". W tym roku w lipcu i w sierpniu, od 1 lipca do 10 sierpnia mieliśmy wyjątkowo mały zrzut wody. W lipcu to było około 12 proc. tego co w lipcu zeszłego roku, w sierpniu było to również znacznie mniej niż maksimum, które mamy w pozwoleniu wodnoprawnym. My przestrzegamy wszystkich norm, a każdy zrzut codziennie jest badany i w miejscu zrzutu i 500 metrów w dół rzeki - powiedziała.

Wojewoda: Zrzuty były badane

Także wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski bronił miedziowego koncernu.

Badania tych zrzutów były prowadzone przez WIOŚ i nie potwierdzają one tego, co jest w doniesieniach medialnych - mówił wojewoda.

Obremski poinformował, że w lipcu KGHM dokonał "dużo niższego zrzutu", a w sierpniu - jak mówił wojewoda zrzuty są "o 50 proc. mniejsze niż były rok temu". Teza związana z KGHM jest nieprawdziwa z dwóch powodów, po pierwsze małe zrzuty, po drugie ta firma jest przez nas cały czas kontrolowana - mówił.