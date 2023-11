Izraelska armia opublikowała w niedzielę nagranie z kamer przemysłowych szpitala Al-Szifa w Gazie, na którym widać, jak do budynku wprowadzanych jest dwóch porwanych z Izraela zakładników. Film pochodzi z 7 października. Izraelskie wojsko podkreśla, że to dowód na to, iż szpital był wykorzystywany przez terrorystów z Hamasu.

Zakładnicy uwiecznieni na nagraniu to uprowadzeni z Izraela Nepalczyk i Tajlandczyk / Israel Defense Forces / Twitter Zakładnicy uwiecznieni na nagraniu to uprowadzeni z Izraela Nepalczyk i Tajlandczyk. Jeden jest wciągany przez kilku ludzi do szpitala przemocą, drugi jest ranny i wwożony na noszach. "Te nagrania stanowią dowód, że w dniu masakry terrorystyczny Hamas używał szpitala Al-Szifa jako infrastruktury terrorystycznej" - oświadczyła armia. Zobacz również: "Strefa śmierci". Wcześniaki ewakuowane ze szpitala al-Szifa Jedna z zakładniczek miała zostać zamordowana w szpitalu Dodatkowo opublikowano zdjęcia z kamer przemysłowych pokazujących terrorystów Hamasu w szpitalu i na zewnątrz pomieszczeń, w których przebywali zakładnicy. Armia przekazała również mediom mapkę, wskazująca punkty, w których w rejonie Al-Szify znaleziono ciała zakładniczek - Yehudit Weiss i Noi Marciano, uprowadzonych 7 października. Rzecznik armii, Daniel Hagari przekazał dziennikarzom, że Marciano została zamordowana w szpitalu Al-Szifa. Opierając się na danych z sekcji oraz na informacjach wywiadowczych Hagari powiedział, że wbrew twierdzeniom Hamasu, Marciano nie zginęła w izraelskim nalocie, choć odniosła wówczas rany. Z danych wywiadowczych wynika, że po nalocie została zabrana na teren szpitala Al-Szifa, gdzie została zamordowana przez terrorystę z Hamasu - powiedział rzecznik. Zobacz również: Zaplanował atak Hamasu na Izrael. Jest nr 1 na liście do zabicia Betonowy tunel pod szpitalem Także wczoraj izraelskie wojsko opublikowało film pokazujący fragmenty 55-metrowego tunelu pod szpitalem Al-Szifa.



Szyb wejściowy do tunelu znajdował się na terenie szpitala, pod zadaszeniem, w miejscu, w którym wcześniej armia znalazła ciężarówkę oraz broń, podobną do użytej podczas ataków 7 października - poinformował portal Times of Israel. Opublikowano dwa nagrania wykonane za pomocą zdalnie kierowanych kamer. Widać na nich schody i położony 10 metrów pod ziemią, betonowy 55-metrowy tunel zakończony pancernymi drzwiami, które, zdaniem wojska, są stosowane przez Hamas do ochrony ważnych pomieszczeń przed nagłym atakiem.

Izrael wielokrotnie oskarżał Hamas o wykorzystywanie szpitali i budowanie pod nimi kryjówek i magazynów. Zaprzeczała temu zarówno terrorystyczna organizacja, jak i dyrektorzy oskarżanych szpitali.