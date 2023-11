Siły izraelskie nie opuszczą Strefy Gazy, dopóki wszyscy zakładnicy Hamasu nie wrócą do domu - powiedział izraelski minister obrony Joaw Galant, cytowany przez portal Times of Israel. "Nie możemy przerwać operacji i wojny w Strefie Gazy, dopóki nie dojdziemy do sytuacji, w której wszyscy zakładnicy zostaną zwróceni" - zaznaczył.

Izrael: W zamian za uwolnionych zakładników Hamasu z więzień wypuszczono 39 Palestyńczyków / ABIR SULTAN / POOL / PAP/EPA W nocy z soboty na niedzielę izraelskie władze ogłosiły, że wypuściły z więzień 39 Palestyńczyków w zamian za 13 izraelskich zakładników uwolnionych przez Hamas. Wymiana odbyła się w ramach obowiązującej od piątku umowy o zawieszeniu broni w Stefie Gazy. Informację o zwolnieniu 39 palestyńskich więźniów z izraelskich więzień przekazała agencja AFP. Według niej, uwolnieni Palestyńczycy to kobiety i osoby w wieku poniżej 19 lat, podobnie jak zakładnicy uwolnieni przez Hamas. Władze Izraela potwierdziły w sobotę późnym wieczorem, że 13 wypuszczonych przez Hamas Izraelczyków, w tym sześć kobiet i siedmioro dzieci, dotarło już na terytorium Izraela. Izraelska armia informowała, że palestyńska organizacja zwolniła też czterech obywateli Tajlandii. Zobacz również: Polka wśród zakładników uwolnionych ze Strefy Gazy W sobotę Hamas ogłosił, że opóźnił planowane na ten dzień uwolnienie drugiej grupy zakładników, ponieważ - jak twierdził - Izrael nie wywiązał się z zawartego porozumienia, blokując dostęp ciężarówek z pomocą humanitarną do północnej części Strefy Gazy i wysyłając drony nad południową część tego terytorium. Później MSZ Kataru informowało, że dzięki mediacji udało się "przezwyciężyć przeszkody", a zakładnicy zostaną uwolnieni zgodnie z umową w zamian za 39 palestyńskich więźniów przebywających w izraelskich więzieniach. Według informacji przekazanych przez Hamas w ramach porozumienia za każdego zakładnika izraelskiego uwolnionych ma zostać trzech Palestyńczyków, którzy zostali wcześniej skazani i osadzeni w zakładach karnych w Izraelu pod zarzutami terroryzmu. W ciągu czterech dni rozpoczętego w piątek rozejmu, pierwszej przerwy w trwających od 7 października działaniach wojennych, zwolnionych ma zostać łącznie 50 izraelskich zakładników w zamian za 150 palestyńskich więźniów przetrzymywanych w Izraelu - podała agencja Reutera. W piątek Hamas uwolnił 13 obywateli izraelskich i 11 cudzoziemców. Izrael zwolnił 39 więźniów. Polka wśród zakładników uwolnionych ze Strefy Gazy W sobotę poinformowano, że wśród zakładników, uwolnionych ze Strefy Gazy jest obywatelka Polski. "Polska w dalszym ciągu stanowczo domaga się wyrażenia przez Izrael zgody na bezpieczne opuszczenie Strefy Gazy przez pozostałych obywateli RP" - podkreślił resort spraw zagranicznych w komunikacie. Wyrażono też nadzieję, że zawieszenie broni zostanie utrzymane, a wszystkie uprowadzone osoby zostaną jak najszybciej uwolnione. Nie ujawniono, kim jest uwolniona zakładniczka ani ilu obywateli Polski wciąż czeka na uwolnienie.

