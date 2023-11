Świat na kilkadziesiąt minut wstrzymał oddech, bowiem lider Hezbollahu Hassan Nasrallah wygłosił pierwsze od ataku Hamasu na Izrael oświadczenie. Komentatorzy spodziewali się wypowiedzenia wojny Izraelowi, ale nic takiego się nie stało. Szef radykalnego szyickiego ugrupowania powiedział jedynie, że "posunięcia militarne na granicy libańskiej wydają się skromne, ale są bardzo istotne".

Hassan Nasrallah / WAEL HAMZEH / PAP/EPA

W Libanie zgromadziło się wiele ludzi, by wspólnie wysłuchać pierwszego od 7 października publicznego wystąpienia lidera Hezbollahu Hassana Nasrallaha. Na południowych przedmieściach Bejrutu tysiące zwolenników pod flagami palestyńskimi i plakatami z podobizną przywódcy skandowało: "Boże pobłogosław Nasrallaha".

Szef Hezbollahu oświadczył, że atak Hamasu był dziełem "w 100 procentach palestyńskim", zaś odpowiedzialność za wojnę w Strefie Gazy "spoczywa całkowicie na Stanach Zjednoczonych".

Decyzja (o ataku terrorystycznym Hamasu na Izrael 7 października) była właściwa, mądra i odważna - powiedział Hassan Nasrallah w telewizyjnym przemówieniu. Stwierdził, że fakt, iż operacja była "utrzymywana w tajemnicy przed 'osią oporu'" i "nikt o niej nie wiedział", dowodzi, że "ta bitwa ma charakter wyłącznie palestyński".

Hezbollah jest gotowy na każdy rozwój sytuacji

W całym regionie powszechnie oczekiwano przemówienia lidera Hezbollahu, które mogłoby wskazać, czy tocząca się od 7 października wojna Izraela z Hamasem przerodzi się w szerszy regionalny konflikt. Przywódcy Hamasu nalegali - czasami publicznie - by Hezbollah zwiększył zaangażowanie. Jednakże liderzy Hezbollahu unikali publicznego zobowiązania, sugerując otwarcie, że przyłączą się do wojny, jeśli zobaczą, że Hamas jest o krok od porażki. To też podczas przemówienia zaznaczył szef radykalnego szyickiego ugrupowania.

Posunięcia militarne na granicy libańskiej wydają się skromne, ale są bardzo istotne - stwierdził Nasrallah. Dodał, że działania, jakie obecnie podejmowane są na granicy (libańsko-izraelskiej), "nie miały miejsca od 1948 roku", a dalsza eskalacja jest "realną możliwością". Zagroził, że ewentualne wyprzedzające izraelskie uderzenie (w Hezbollah) na terenie Libanu byłoby "największym błędem Izraela".

Eskalacja na libańskim froncie zależy od działań Izraela w Gazie - powiedział lider Hezbollahu i zapewnił, że jego ugrupowanie "jest gotowe na każdy rozwój sytuacji".

Zwolennicy Hassana Nasrallaha / WAEL HAMZEH / PAP/EPA

"Wojna ma dwa cele"

W połowie października Stany Zjednoczone skierowały grupę uderzeniową do wschodniego rejonu Morza Śródziemnego, co ma zniechęcać Hezbollah i popierający go Iran do pełnego zaangażowania się w konflikt. Nasrallah zapewnił, że jego ugrupowanie nie obawia się Stanów Zjednoczonych i jest przygotowane również na "stawienie czoła marynarce" amerykańskiej. Wciąż jeszcze żyją ci, którzy pokonali was w latach 80. - dodał.

Wojna ma dwa cele - oświadczył. Zakończenie agresji w Strefie Gazy oraz zwycięstwo palestyńskiego ruchu oporu - podkreślił.

Jeden z rzeczników Sił Obronnych Izraela Richard Hecht zapewnił, że oddziały na granicy z Libanem są "w gotowości", zaznaczając, że chodzi o gotowość do obrony. Apelujemy do narodu libańskiego - nie poświęcajcie swej przyszłości dla Hamasu - dodał.