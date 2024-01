Minister spraw zagranicznych RPA Naledi Pandor powiedziała, że Izrael zignorował zeszłotygodniowe orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) w Hadze, zabijając w ciągu kilku dni setki cywilów w Strefie Gazy.

Strefa Gazy / ALAA BADARNEH / PAP/EPA

RPA rozważy zaproponowanie innych środków globalnej społeczności" w celu powstrzymania Izraela przed zabijaniem cywilów podczas wojny w Strefie Gazy - zapowiedziała Pandor.



MTS w swym orzeczeniu nakazał Izraelowi zrobić wszystko co w jego mocy, aby zapobiec śmierci, zniszczeniu i wszelkim aktom ludobójstwa wobec Palestyńczyków w Gazie. Nie nakazano jednak zawieszenia broni. MTS orzekł również, że Izrael musi pilnie dostarczyć podstawową pomoc humanitarną do Strefy Gazy i w ciągu miesiąca przedstawić raport na temat kroków podjętych w celu zastosowania się do orzeczenia.

Od czasu wydania orzeczenia Izrael kontynuuje ofensywę wojskową, która według niego jest wymierzona w Hamas. Zgodnie z danymi ministerstwa zdrowia w Gazie podległego Hamasowi w ciągu ostatnich 24 godzin w Stefie Gazy zginęło 150 osób, co zwiększa łączną liczbę ofiar śmiertelnych wśród Palestyńczyków do ponad 26 700.



W ciągu ostatnich trzech lub czterech dni zginęły setki ludzi. Izrael najwyraźniej uważa, że ma pozwolenie na robienie tego, co chce - powiedziała Naledi Pandor.



Wskazała, że istnieje niebezpieczeństwo, że świat nie zrobi nic, by powstrzymać zabijanie cywilów w Strefie Gazy. Stwierdziła, że podobna bezczynność przyczyniła się do przerażającej liczby ofiar ludobójstwa w Rwandzie w 1994 roku, kiedy to ponad 800 000 ludzi zostało zamordowanych.



Pozwalamy, by to się powtórzyło, na naszych oczach, na ekranach naszych telewizorów - podkreśliła.



Pandor dodała, że RPA oskarża premiera Izraela Netanjahu o zbrodnie wojenne i prosi Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) o wydanie nakazu jego aresztowania.



Zarówno MTS, jak i MTK mają siedzibę w Hadze, ale zajmują się różnymi sprawami. MTS jest sądem ONZ, który rozstrzyga spory między krajami. MTK ściga osoby podejrzane o zbrodnie.



RPA wniosła sprawę przeciwko Netanjahu do MTK w listopadzie.



Prokurator (MTK) zapewnił nas, że sprawa jest w toku i jest rozpatrywana przez jego biuro - powiedziała Pandor. W moim odczuciu nie udzielił mi wystarczającej odpowiedzi na pytanie, dlaczego był w stanie wydać nakaz aresztowania pana Putina, podczas gdy nie jest w stanie tego zrobić w przypadku premiera Izraela. Nie mógł odpowiedzieć i nie odpowiedział na to pytanie - dodała minister.



Izrael, podobnie jak Rosja, nie jest sygnatariuszem traktatu, na mocy którego utworzono MTK, i nie uznaje jego władzy.