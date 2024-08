Rząd Iranu zwrócił się do władz Rosji o dostarczenie systemów obrony powietrznej i prośba została rozpatrzona pozytywnie - podał we wtorek "New York Times", powołując się na swoje źródła. Do finalnego porozumienia miało dojść w trakcie wizyty sekretarza rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Siergieja Szojgu w Teheranie.

Siergiej Szojgu i Mohammad Bagheri / IRANIAN ARMED FORCES HANDOUT / PAP/EPA Wizyta Szojgu odbywa się w momencie zaostrzenia konfliktu między Iranem i jego sojusznikami z jednej strony, a Izraelem i USA z drugiej. Rząd irański przygotowuje się do odwetu za zabicie przywódcy politycznego Hamasu Ismaila Hanije w Teheranie w zeszłym tygodniu. O zamach oskarżany jest Izrael. Szojgu spotkał się już z nowym prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem oraz dowódcą irańskich sił zbrojnych generałem Mohammadem Bagherim, który kieruje planowaniem ataków na Izrael. Rosyjski polityk rozmawiał również z sekretarzem Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Alim Akbarem Ahmadianem. Wizyta Szojgu podkreśla sojusz między Iranem a Rosją, który umocnił się od rozpoczęcia wojny przeciwko Ukrainie w 2022 r. - pisze "NYT". Iran dostarczył Rosji drony wojskowe, a oba kraje niedawno sfinalizowały porozumienie o rozszerzeniu współpracy militarnej i wywiadowczej. Szojgu: Jesteśmy gotowi na pełną współpracę z Iranem Irańskie media podały, że Iran zwrócił się do Rosji o zaawansowane systemy obrony powietrznej, przygotowując się do możliwej wojny z Izraelem. "Dwóch irańskich urzędników zaznajomionych z planowaniem działań wojennych, w tym członek Korpusu Strażników Rewolucji, potwierdziło, że Iran przedstawił tę prośbę i poinformowało, iż Rosja rozpoczyna dostawy zaawansowanych radarów i innego sprzętu obrony powietrznej. Urzędnicy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości, gdyż nie byli upoważnieni do publicznego omawiania pomocy" - poinformował "NYT". Jesteśmy gotowi na pełną współpracę z Iranem w kwestiach regionalnych - miał powiedzieć według irańskich mediów Szojgu. Generał Bagheri oświadczył zaś, że stosunki między Rosją a Iranem są "głębokie, długoterminowe i mają wymiar strategiczny", a co więcej - według doniesień irańskich mediów - będą się rozwijać jeszcze bardziej w trakcie kadencji nowego rządu Iranu. Jak zauważa "NYT", choć Rosja ma powiązania gospodarcze i kulturalne z Izraelem i w państwie tym mieszka duża liczba pochodzących z Rosji Żydów, to - jak twierdzą analitycy - Moskwy nie stać na odrzucenie próśb Iranu o pomoc, ponieważ w dużym stopniu polega ona na irańskich dronach w wojnie przeciwko Ukrainie. Jeśli Irańczycy proszą Rosjan o obronę powietrzną, to ci zarabiają na tym. Pytanie brzmi, jak Rosjanie mogą uspokoić Teheran, nie rujnując swoich stosunków z Izraelem - powiedział w rozmowie z amerykańskim dziennikiem Colin P. Clarke, dyrektor ds. polityki i badań w Soufan Group, firmie konsultingowej ds. wywiadu i bezpieczeństwa. Zobacz również: Ultraortodoksyjni Żydzi chcą uniknąć poboru. Starli się z policją

