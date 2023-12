Choć Izrael oficjalnie nie przyznaje się do posiadania broni jądrowej, jest to otwarty sekret, o którym pisano m.in. w odtajnionych dokumentach USA.

Według cytowanego przez "NYT" Hansa Kristensena, eksperta Amerykańskiej Federacji Naukowców (FAS), który badał bazę, na terenie obiektu znajduje się ok. 25-50 wyrzutni pocisków balistycznych Jerycho, przystosowanych do przenoszenia ładunków nuklearnych. Kristensen twierdzi jednak, że same głowice są prawdopodobnie przechowywane w oddzielnej lokalizacji.

Mimo to, według "NYT" atak na jedną z najbardziej wrażliwych instalacji wojskowych pokazuje, że skala zamachu Hamasu z 7 października była nawet większa, niż myślano - a także, że rakiety terrorystów są w stanie przedostać się przez obronę powietrzną wokół najlepiej strzeżonych obiektów Izraela.