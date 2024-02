Szacowane koszty odbudowy palestyńskiej enklawy to 20 mld dolarów. To oznacza, że każdy miesiąc wojny "kosztował" do tej pory ok. 4 mld dolarów.

Wojna zabrała już życia dziesiątek tysięcy cywili

7 października 2023 roku terroryści z Hamasu przeprowadzili ze Strefy Gazy zmasowany atak na terytorium Izraela. Zginęło ponad 1160 osób, w większości cywilów. W odpowiedzi Izrael rozpoczął ofensywę na Strefę Gazy, w której zginęło już - według kontrolowanego przez Hamas ministerstwa zdrowia - ponad 28,6 tys. osób.

Rosną obawy o eskalację terytorialną konfliktu między Izraelem a Hamasem, wspieranym przez zbliżone do Iranu grupy zbrojne w Libanie, Syrii, Iraku i Jemenie. W ostatnich dniach Tel Awiw wydał szereg rozkazów ataku na wrogi Hezbollah, który ma swoje bazy w sąsiednim Libanie.