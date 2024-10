Transmitowane na żywo przemówienie Benjamina Netanjahu zostało zakłócone przez protestujących. Premier Izraela wygłaszał mowę podczas ceremonii upamiętniającej ofiary ataku Hamasu z 7 października 2023 roku.

Demonstranci protestujący przeciwko Benjaminowi Netanjahu / GIL COHEN-MAGEN / POOL / PAP/EPA

Protestujący zakłócili transmitowane na żywo przemówienie, które premier Izraela Benjamin Netanjahu wygłaszał podczas ceremonii upamiętniającej ofiary ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Demonstranci obarczyli szefa rządu odpowiedzialnością za trwającą od ponad roku wojnę - poinformowała w niedzielę agencja AP.

Wydarzenie, zorganizowane na cmentarzu wojskowym na Wzgórzu Herzla, w zachodniej części Jerozolimy, było transmitowane na żywo w całym kraju.

Protestujący krzyczeli "Wstydź się!", zmuszając Netanjahu do przerwania przemówienia krótko po jego rozpoczęciu. Sceny z wystąpienia Benjamina Netanjahu można obejrzeć TUTAJ.

Wielu Izraelczyków obwinia Netanjahu za błędy wywiadu i wojska w czasie poprzedzającym atak Hamasu oraz obarcza go odpowiedzialnością za to, że nie sprowadził jeszcze do domu zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy.

W ataku tej palestyńskiej organizacji terrorystycznej na Izrael 7 października 2023 roku zginęło ok. 1200 osób, a 251 porwano. W odpowiedzi Izrael rozpoczął ofensywę w rządzonej przez Hamas Strefie Gazy. Jak informują władze lokalne, w jej rezultacie zginęło dotąd ponad 42,8 tys. Palestyńczyków.