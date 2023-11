Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) USA John Kirby przekazał w czwarte, że Izrael zgodził się na czterogodzinne przerwy w walkach w północnej części Strefy Gazy. Ma to pozwolić m.in. na ewakuację ludności cywilnej z tych obszarów.

Przerwy w walkach maja m.in. pomóc w ewakuacji ludności cywilnej ze Strefy Gazy / JIM HOLLANDER / PAP/Newscom

Rozumiemy, że Izrael zacznie wdrażać czterogodzinne przerwy na obszarach północnej Gazy każdego dnia, z ogłoszeniem trzy godziny wcześniej. Izraelczycy powiedzieli nam, że nie będzie na tych obszarach żadnych działań militarnych w tym czasie i że ten proces zaczyna się dziś - oznajmił rzecznik podczas czwartkowego briefingu online.

Kirby zasugerował, że decyzja Izraelczyków, podobnie jak utworzenie dwóch korytarzy humanitarnych umożliwiających opuszczenie terenów walk przez cywilów, jest wynikiem dyskusji między prezydentem Bidenem i izraelskim premierem Netanjahu.

Rzecznik NSC ocenił, że jest to "znaczący krok naprzód", dodając, że przerwy mogą służyć wielu celom, zarówno ewakuacji cywilów, jak i dostarczaniu pomocy humanitarnej czy uwolnieniu zakładników. Zaznaczył jednocześnie, że Izrael wciąż ma obowiązek pełnego przestrzegania prawa międzynarodowego.

Zarówno Kirby, jak i sam prezydent Biden wykluczyli możliwość szerszego zawieszenia broni w konflikcie.

Żadnych (szans - przyp. red.). Nie ma takiej możliwości - powiedział w czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych zatrzymany przez dziennikarzy w drodze do śmigłowca Marine One.

Kirby podkreślił tymczasem, że USA dążą w swoich wysiłkach dyplomatycznych do zwiększenia dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy do 150 ciężarówek każdego dnia. W środę do Gazy dotarło 106 ciężarówek.