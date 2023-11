Izrael i Hamas zgodziły się w czwartek rano na przedłużenie zawieszenia broni o co najmniej jeden dzień. Porozumienie zostało zawarte kilka minut przed wygaśnięciem obecnego rozejmu, co miało mieć miejsce o godz. 7:00 czasu lokalnego (6:00 czasu polskiego). Izrael uprzedzał, że wygaśnięcie rozejmu oznacza powrót do regularnej wojny.