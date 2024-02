Proces toczy się od 2023 roku

"Części zamienne do myśliwców F-35, magazynowane w Holandii, należą do USA" - podał w grudniu sąd rejonowy, podczas pierwszej rozprawy. Podzespoły eksportowane są do kilku partnerów, w tym do Izraela, w ramach obowiązujących umów. "Rząd ma całkowitą wolność co do decydowania, gdzie ten sprzęt wysyła" - argumentowano.