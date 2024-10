Zaawansowany system antyrakietowy THAAD, wysłany przez amerykańskie wojsko, dotarł już do Izraela i jest "gotowy" do użycia - oznajmił szef Pentagonu Lloyd Austin. Sekretarz obrony USA nie potwierdził, czy system THAAD już jest wykorzystywany przez stronę izraelską. "Jesteśmy w stanie bardzo szybko go uruchomić" - podkreślił.

System THAAD, zdj. archiwalne / ABACA/Abaca/East News / East News Szef Pentagonu Lloyd Austin przebywa z wizytą w stolicy Ukrainy, Kijowie. Austin ostrożnie wyraził się na temat spodziewanego ataku Izraela na Iran. Trudno powiedzieć, jak dokładnie będzie wyglądał ten (izraelski) atak. (...) Ostatecznie jest to decyzja Izraela - oświadczył. Zamierzamy robić wszystko, co w naszej mocy, aby zmniejszyć napięcie i miejmy nadzieję, że obie strony zaczną (to napięcie) deeskalować. Zobaczymy, co się stanie - dodał. Według wcześniejszych zapowiedzi Pentagonu THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) wzmocni potencjał obronny Izraela po atakach rakietowych Iranu, do których doszło w kwietniu i październiku. Za obsługę systemu będzie odpowiadać około 100 amerykańskich żołnierzy, wysłanych w tym celu do Izraela. THAAD ma większy potencjał przechwytywania niż Patriot. Uważa się, że stanowi on uzupełnienie tego ostatniego sytemu. Może razić cele oddalone o 150-200 km. Zobacz również: Hamas: Kilkadziesiąt ofiar izraelskiego ataku w Strefie Gazy

Wyciekły informacje o przygotowaniach ataku Izraela na Iran

Netanjahu: Hezbollah popełnił "poważny bląd", atakując mój dom

Izrael uderzył w Bejrucie. Ostra wymiana ognia z Hezbollahem