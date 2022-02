Polska nadzieja medalowa w short tracku Natalia Maliszewska i panczenistka Magdalena Czyszczoń po kilku dniach izolacji uzyskały pierwsze negatywne wyniki testów na Covid-19 - poinformował szef misji olimpijskiej w Pekinie Konrad Niedźwiedzki.

Polscy sportowcy w Pekinie / Jerzy Jakobsche / PAP

"Natalia Maliszewska i Magdalena Czyszczoń z pierwszymi negatywnymi wynikami... jeszcze jeden negatyw i będą mogły wrócić do wioski. Pozostali członkowie przebywający w izolacji niestety dalej pozytywni" - napisał Niedźwiedzki na Twitterze.



Maliszewska jest jedną z największych nadziei reprezentacji Polski na medal olimpijskich zmagań w Chinach. Na dystansie 500 m jest m.in. zdobywczynią Pucharu Świata (2018/19), srebrną medalistką MŚ (2018) i mistrzynią Europy (2019). W trwającym sezonie zwyciężyła w zawodach PŚ na olimpijskim torze w Pekinie. Pierwsza runda zmagań na 500 m kobiet zaplanowana jest na sobotę 5 lutego, czyli dzień po ceremonii otwarcia igrzysk.



Jest ona w gronie czterech polskich sportowców, którzy z powodu pozytywnego wyniku testu na Covid-19, uzyskanego po przylocie do Chin, musieli poddać się izolacji w wiosce olimpijskiej. Pozostali to panczeniści: Czyszczoń, Marek Kania i Natalia Czerwonka, która z tego powodu nie będzie chorążym polskiej ekipy na ceremonii otwarcia.



Pozytywne testy w Polsce uzyskali natomiast Karolina Bosiek i Damian Żurek, którzy nie przylecieli do Pekinu z resztą ekipy.



W Chinach okazało się, że zainfekowani są także: serwismen biathlonistów Maciej Nędza-Kubiniec, lekarz Krzesimir Sieczych, członek sztabu Arkadiusz Skoneczny i szef misji medycznej Hubert Krysztofiak. Drugi negatywny wynik zwolnił już z izolacji lekarza Sieczycha.