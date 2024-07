Klaudia Zwolińska, nasza reprezentantka w kajakarstwie górskim, nie awansowała do finału olimpijskiej rywalizacji w konkurencji C1. "Czuję się, jakbym zawiodła dziś naród" – powiedziała nowosądeczanka, która w Paryżu, w konkurencji K1 wywalczyła srebrny medal.

Klaudia Zwolińska w trakcie środowych zmagań w Paryżu. / PAP/EPA/ALI HAIDER / PAP

W półfinałowym występie Zwolińska popełniła kilka błędów i uzyskała 17., przedostatni czas. Szanse medalowe zachowało 12 najlepszych zawodniczek.

We wtorek Zwolińska nie miała problemów z zakwalifikowaniem się do półfinału, uzyskując 10. czas eliminacji. W tej rundzie miała jednak sześć sekund kary, a do tego straciła sporo czasu na dwóch innych bramkach.

Do awansu zabrakło więcej niż sześciu sekund. Urodzona w Nowym Sączu zawodniczka miała rezultat 123,64 pkt, a najsłabsza z rywalek, która awansowała do finału - Amerykanka Evy Leibfarth - uzyskała 117,58.

Najlepszy czas w półfinale miała Czeszka Gabriela Satkova - 105,55. Walka o medale rozpoczęła się w środę o godzinie 17.25.

"Będę gotowa w obu konkurencjach na Los Angeles 2028"

Jestem bardzo smutna i zła. Czuję się, jakbym dziś zawiodła naród. Niestety, to co dobrze wychodziło mi w C1 na treningach, dzisiaj nie wyszło. Widać nadal zbyt krótko pływam na C1. Będę gotowa w obu konkurencjach na Los Angeles 2028 - powiedziała Zwolińska.

Dodała, że gdyby wszystko w przejeździe eliminacyjnym poszło normalnie, jak potrafi, to byłaby spokojnie w finale. Tym bardziej żal. O medal w tej konkurencji byłoby trudno, ale można było walczyć - oceniła.

Podkreśliła, że teraz musi się pobudzić przed crossem. To zupełnie inna konkurencja. W slalomie trzeba się uspokajać i skupiać, a tam jest jazda i walka. Nie ma odpuszczania. Wiem od innych, że nie lubią ze mną pływać ramię w ramię, bo jestem sprytna. Muszę się tylko pobudzić - dodała Zwolińska.

Rywalizacja w crossie rozpocznie się w czwartek, finał zaplanowano na poniedziałek.