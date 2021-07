Dwie polskie wioślarskie osady, męska i żeńska czwórka podwójna, awansowały w piątek do finałowych wyścigów igrzysk olimpijskich w Tokio. W półfinale jest natomiast męska dwójka podwójna.

Polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Wiktor Chabel, Szymon Pośnik i Fabian Barański, w przedbiegach na torze wioślarskim / Leszek Szymański / PAP

Dominik Czaja, Wiktor Chabel, Szymon Pośnik i Fabian Barański swój wyścig wygrali. O 0,03 s wyprzedzili Włochów, którzy także uzyskali bezpośredni awans do finału. O medale biało-czerwoni będą rywalizowali we wtorek o godzinie 2:58 czasu polskiego.



Podczas mistrzostw świata w 2019 roku w Ottensheim Czaja, Chabel, Pośnik i Barański wywalczyli srebrny medal. Ulegli jedynie Holendrom, którzy i tym razem będą bardzo groźni. "Pomarańczowi" wygrali drugi przedbieg i także są już w finale.



Natomiast Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann były o 4,3 s wolniejsze od Chinek. Finał zaplanowano także na wtorek, na godzinę 3:10.

Polki to także aktualne wicemistrzynie świata, a na austriackim akwenie przegrały tylko z Chinkami.



Polska dwójka podwójna wygrała swój przedbieg. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski o 0,02 s wyprzedzili Szwajcarów. Półfinałową rywalizację w tej konkurencji zaplanowano na poniedziałek.