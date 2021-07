Mistrzyni olimpijska w triathlonie Flora Duffy rozsławia małe Bermudy leżące na Oceanie Atlantyckim. Według Gracenote Sports wyspy przeszły dzięki niej do historii sportu jako kraj mający najmniejszą populacją na świecie i mogący poszczycić się złotym medalem igrzysk.

Flora Duffy wygrała w triathlonie / WU HONG / PAP/EPA

Bermudy, terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii, zamieszkuje 64 tysiące osób, a powierzchnia około 100 nizinnych wysp wynosi 53,2 km kwadratowych. Dla porównania obszar największej dzielnicy Warszawy - Wawra to 79,7 km kw.

To niesamowite uczucie (być mistrzynią - przyp. RMF FM). Sprawia, że wszystkie urazy, ciężkie chwile i łzy mają teraz swoją wartość - powiedziała Duffy agencji Kyodo.



Igrzyska w Tokio to czwarty start olimpijski 33-letniej zawodniczki. Poprzednio najlepszym jej osiągnięciem było ósme miejsce w Rio de Janeiro.





Zwyciężczyni triathlonu Flora Duffy / EPA/LAURENT GILLIERON / PAP



Jestem podekscytowana faktem, że spełniłam swoje marzenia sportowe, ale i te większe - o zdobyciu pierwszego złotego medalu w historii kraju. Mam nadzieję, że Bermudy szaleją. To naprawdę fajny moment. Jestem dumna, że dane mi było zdobyć mistrzostwo olimpijskie dla kraju, że jestem pierwszą kobietą na Bermudach, która to uczyniła. Mam nadzieję, że moja historia zainspiruje rodaków: wszystko jest możliwe - dodała dla BBC Duffy, która jako nastolatka nie przyjęła propozycji reprezentowania Wielkiej Brytanii.



Triathlonistka jest drugą medalistką olimpijską z Bermudów - pierwszy krążek wywalczył w 1976 roku w Montrealu bokser Clarence Hill w wadze ciężkiej.



Duffy, mistrzyni świata z 2016 i 2017 r., wyprzedziła w rywalizacji w Odaiba Marine Park Brytyjkę Georgię Taylor-Brown i Amerykankę Katie Zaferes, triumfatorkę MŚ w 2019 r. Zawodniczki miały do przepłynięcia 1,5 km, musiały przejechać na rowerze 40 km oraz przebiec 10 km.