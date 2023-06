Dziennikarze z ponad 50 krajów będą relacjonować III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. W piątek w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie ruszyło biuro prasowe igrzysk, jedno z miejsc, w który będą pracowali przedstawiciele mediów z całego świata.

/ Józef Polewka / RMF FM

Kajetan Cyganik, manager ds. mediów III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, poinformował w rozmowie z reporterem RMF FM Markiem Wiosło, że na igrzyska przyjadą dziennikarze nie tylko z Europy. Zgłosili się również do nas dziennikarze z Azji, Stanów Zjednoczonych, Afryki - podkreślił. W sumie w Krakowie i 12 miastach południowej Polski pojawią się przedstawiciele mediów z ponad 50 krajów.

Ważnym punktem z pewnością będzie dla nich biuro prasowe, które już działa w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Telewizje mają swoje centrum dowodzenia, tutaj jest centrum życia dla mediów, dziennikarzy piszących, radiowców, fotografów. (...) W sumie dziennikarzy i fotoreporterów będzie ponad 1000. To jest też jedyne miejsce igrzysk, w którym będzie można obserwować wszystkie dyscypliny sportu na ekranach w jednym miejscu - mówił Cyganik.

Są dni, kiedy rywalizacja będzie się toczyła w 12 sportach i te wszystkie sporty będą tutaj transmitowane. Tutaj będzie prawdziwe centrum dowodzenia - będzie można znaleźć wszystkie wyniki, listy startowe. Jeśli ktoś nie chce się rozdwoić, a jednocześnie chce śledzić kilka sportów, to jest to najlepsze miejsce, żeby to zrobić - podkreślił.

Ceremonia otwarcia III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 odbędzie się 21 czerwca na stadionie krakowskiej Wisły. Przez 12 dni imprezy sportowcy będą rywalizowali o 253 komplety medali.