"Zmiana klimatu" była przewodnim tematem pierwszego dnia Kraków International Green Film Festival. Obejrzeć można było m.in. amerykański obraz "Living in the future's past" (reż Susan Kucera), "Kiribati tonie", "Invisible Blanket", "Global Theromstate", "Person of the forest", "The Fight for Arctic" czy "Human Energy". W niedzielę po 20:30 odbyła się prelekcja Kamila Wyszkowskiego - dyrektora generalnego Global Compact Network Poland.

REKLAMA