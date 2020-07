W dniach 16-23 VIII 2020 odbędzie się 3. Kraków Green Film Festival. Zgłoszono już blisko 1000 filmów z całego świata, a do konkursu głównego zostanie zakwalifikowanych około 70 produkcji. Większość filmów będzie miało w Krakowie polską premierę, a dla części z nich będzie to zarazem światowa premiera. W konkursie znajdą się też filmy, które w ciągu ostatniego roku zdobyły nagrody na największych światowych festiwalach, jak np. „Kraina Miodu” – laureat 1. nagrody na festiwalu Sundance i zdobywca nominacji do Oscara.

