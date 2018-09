Rośnie gigantyczny skandal wokół ciemnoskórego francuskiego rapera Nicka Conrada, który w piosence "Wieszaj białych" nawołuje do zabijania białych dzieci w żłobkach, wieszania ich rodziców i zabierania im majątków! Francuski rząd i organizacje antyrasistowskie domagają się jak najsurowszego ukarania tego rapera pochodzenia kameruńskiego, paryska prokuratura wszczęła postępowanie karne pod zarzutem nawoływania do mordu.

Kadr z kontrowersyjnego teledysku /

Piosence towarzyszy wyjątkowo brutalny teledysk, którego bohater - grany przez tego rapera - poniża, torturuje, a następnie wiesza przypadkowego białego przechodnia w podparyskim imigranckim getcie.

Zobaczymy, czy białas potrafi tak szybko biegać jak ciemnoskórzy sportowcy - mówi bohater dając białemu mężczyźnie dwie sekundy na ucieczkę. Następnie strzela mu w kręgosłup i wybija mu zęby o krawężnik, kopiąc go w tył głowy.

Raper twierdzi, że nie można go za ten teledysk ukarać, bo według niego chodzi raczej o potępienie rasizmu i apel o miłość bliźniego.

Uwaga, drastyczne nagranie:



Co ciekawe, po wycofaniu tego teledysku z portali, umieszczają go tam z powrotem osoby, które są nim zszokowane. Proszą, by go nie usuwać, bo ich zdaniem internauci powinni zobaczyć prawdziwe oblicze imigranckich gett we Francji.

