Większość państw ONZ - 164 - przyjęła w Marrakeszu niewiążący pakt w sprawie migracji - poinformował marokański minister spraw zagranicznych Nasser Burita.

Oenzetowski pakt w sprawie migracji przyjęty na konferencji w Marrakeszu

Pakt GCM (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) ma być pierwszym dokumentem kompleksowo regulującym międzynarodowe przepływy osób. Nie będzie miał mocy prawnie wiążącej, ma za to upowszechnić standardy i normy dotyczące migracji oraz ułatwić współpracę państw w tym zakresie.

Dokument został w Marrakeszu przyjęty przez aklamację, ale z podpisania paktu wycofało się kilka krajów, m.in. Polska, Austria, Bułgaria, Czechy, Łotwa, Słowacja, Węgry, Szwajcaria, Australia, Izrael i USA.

Z powodu sporu o pakt rozpadła się w Belgii koalicja rządząca.



