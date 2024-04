Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała do poniedziałku do późnych godzin wieczornych 35 komitetów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Poniedziałek jest ostatnim dniem na zawiadomienie PKW m.in. o utworzeniu komitetu wyborczego.

/ Maciej Kulczyński / PAP Poniedziałek 22 kwietnia to ostatni dzień na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, zawiadomieniu przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców. To również ostatni dzień na powołanie okręgowych komisji wyborczych oraz rejonowych komisji wyborczych. W wykazie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych PKW w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego znalazło się łącznie 39 komitetów. 35 komitetów zostało zarejestrowanych. Dwa zostały zgłoszone, ale niezarejestrowane - KW Suwerenna Polska oraz KW Stronnictwo Pracy. Z kolei KWW Rolnicy od Bałtyku do Tatr został wezwany do usunięcia wad, a KW Samoobrona RP został samorozwiązany. Wśród zarejestrowanych komitetów koalicyjnych znalazły się: KKW Koalicja Obywatelska, KKW Lewica, KKW Polexit Niepodległość oraz KKW Trzecia Droga 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe. Z komitetów partii zgłoszono: KW Alternatywa Społeczna, KW Bezpartyjni, KW Konfederacja Korony Polskiej, KW Konfederacja Propolska, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Kongres Nowej Prawicy, KW Normalna Polska, KW Normalny Kraj, KW Nowa Nadzieja, KW Partia Konserwatywna, KW Polexit, KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, KW Polski Interes Narodowy, KW Prawica, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Rodacy Kamraci, KW Ruch Jedności Polaków, KW Ruch Naprawy Polski, KW Samoobrona, KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, KW Socjaldemokracja Polska, KW Stronnictwa Ludowego “Ojcowizna" RP, KW Ślonzoki Razem, KW Wolna Europa i KW Związku Słowiańskiego. Wśród komitetów wyborców zgłoszono: KWW Bezpartyjni Samorządowcy-Normalna Polska w Normalnej Europie, KWW Głos Silnej Polski, KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, KWW Polexit?Najwyższy czas!, KWW Polska Socjalna oraz KWW Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE 6-9 czerwca. Polacy 9 czerwca będą wybierać 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. Zobacz również: Wieloletni europoseł PiS odchodzi z polityki. Wydał oświadczenie

