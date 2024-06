Sondażowe wyniki wyborów polskich eurowyborów, a także prawdopodobny podział mandatów w Parlamencie Europejskim znajdziecie na naszej stronie internetowej. Śledźcie wyborczą relację na stronie RMF24!

Flagi Polski i UE przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury "Sokół" w Czerwonaku (woj. wielkopolskie), gdzie znajduje się lokal wyborczy / Jakub Kaczmarczyk / PAP

21:39

Z PiS bez mandatu do PE m.in.: Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Karol Karski, Małgorzata Gosiewska, Jacek Kurski, Witold Waszczykowski, Wojciech Kolarski, Jacek Saryusz-Wolski i Marcin Warchoł - tak wynika z badania exit poll.

21:35

Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów do PE powiedział, że "ten wynik to dla nas wielkie zadanie". Dodał, że to "bardzo jasne zadanie".

Będziemy mieli za chwilę bardzo jasny projekt tego, co czynić. Będziemy się szanowni państwo jednoczyć. I nie ma żadnej wątpliwości, że droga do zwycięstwa, do zwycięstwa w tych najważniejszych wyborach - najpierw prezydenckich, a później parlamentarnych - jest otwarta - oświadczył Kaczyński.

Podczas wieczoru wyborczego po ogłoszeniu tych sondażowych wyników prezes PiS powiedział, że "dobrą wiadomością" jest to, że jego formacja idzie "mimo piekielnego" ataku na nią "ciągle w tym jednym kierunku". Dojdziemy w pewnym momencie do tego punktu, z którego możemy się odbić. Odbić do tego wielkiego skoku, który jest nam potrzebny - zaznaczył.

I skoczymy ku zwycięstwu, bądźcie tego pewni - podkreślił Kaczyński przemawiając do członków i sympatyków PiS.

21:32

Współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń swoje przemówienie po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów rozpoczął od podziękowań i gratulacji Polakom "wyborów, które zdeterminują i wyznaczą przyszłość Polski oraz Europy". Te wybory będą miały ogromne znaczenie, nie tylko dla naszego pokolenia, ale i przyszłych - mówił.

Chcielibyśmy jako Lewica pogratulować zwycięzcom - KO - bardzo dobrego wyniku, który zsumowany z wynikami TD i Lewicy potwierdza zwycięstwo demokratycznej większości w Polsce. To jest bardzo dobra wiadomość, która kolejny raz popłynie z Polski w świat - zaznaczył.

Jak mówił, siły demokratyczne w Polsce mają się dobrze, czym nie może pochwalić się wiele innych państw europejskich. Dziś w Europie są kraje, które nie mogą cieszyć się z wyborów; których siły antyeuropejskie i antydemokratyczne niestety zyskały na poparciu. Jako Lewica cieszymy się i dziękujemy tym wszystkim wyborcom, którzy dali nam mandat - powiedział.

Biedroń podkreślił, że według sondaży Lewica będzie drugą siłą polityczną w PE. Będziemy wyznaczali kierunki rozwoju UE na następne lata - dodał.

Oczywiście, wynik mógłby być lepszy (...); daliśmy opór antyeuropejskim, antydemokratycznym populistom. Taki sygnał powinien pójść z Polski do Europy. Jesteśmy gotowi, jako Lewica, wziąć odpowiedzialność za Europę - zakończył.

21:28

Oto lista 53 kandydatów, którzy - według sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu - uzyskali mandaty do Parlamentu Europejskiego (nie są to wyniki oficjalne).

Koalicja Obywatelska:



Borys Budka

Bogdan Zdrojewski

Bartosz Arłukowicz

Krzysztof Brejza

Bartłomiej Sienkiewicz

Magdalena Adamowicz

Dariusz Joński

Ewa Kopacz

Jacek Protas

Janusz Lewandowski

Marcin Kierwiński

Andrzej Halicki

Michał Szczerba

Michał Wawrykiewicz

Elżbieta Łukacijewska

Łukasz Kohut

Marta Wcisło

Andrzej Buła

Prawo i Sprawiedliwość:



Beata Szydło

Patryk Jaki

Dominik Tarczyński

Daniel Obajtek

Jadwiga Wiśniewska

Mariusz Kamiński

Marlena Maląg

Michał Dworczyk

Anna Zalewska

Joachim Brudziński

Adam Bielan

Maciej Wąsik

Waldemar Buda

Kosma Złotowski

Piotr Muller

Tobiasz Bocheński

Konfederacja:



Grzegorz Braun

Anna Bryłka

Ewa Zajączkowska-Hernik

Dobromir Sośnierz

Trzecia Droga:



Adam Jarubas

Krzysztof Hetman

Lewica:



Krzysztof Śmiszek

Robert Biedroń

Jak podaje Ipsos, mandaty do Parlamentu Europejskiego najprawdopodobniej uzyskali także:

Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO),

Arkadiusz Mularczyk (PiS),

Stanisław Tyszka (Konfederacja),

Jagna Marczułajtis (KO),

Marek Belka (Lewica),

Rafał Foryś (Konfederacja),

Michał Gramatyka (Trzecia Droga),

Jacek Ozdoba (PiS),

Michał Kobosko (Trzecia Droga),

Bogdan Rzońca (PiS),

Mirosław Nykiel (KO).

Ich wyniki są niepewne.

21:25

Tak wyglądają sondażowe wyniki wyborów do europarlamentu:

/ Grafika RMF FM

21:21

Sławomir Mentzen o sondażowych wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego: To największy sukces w historii Konfederacji.

21:20

Według tego badania, europosłami Konfederacji zostali m.in.: Stanisław Tyszka, Grzegorz Braun i Dobromir Sośnierz.

21:19

Trzecia Droga do PE wprowadziła Krzysztofa Hetmana i Adama Jarubasa, mandaty prawdopodobne, ale niepewne dla Michała Gramatyki i Michała Koboski - wynika z badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP

21:16

Jak powiedział Donald Tusk po ogłoszeniu sondażowych wyników, "dokładnie 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium, jestem tak szczęśliwy, mamy prawo do radości i wzruszenia".

Najbardziej wzrusza mnie to, że mimo niełatwych czasów, mimo tego, że być może nasi wyborcy, Polki i Polacy chcieliby więcej, szybciej (...) ale dzisiaj, w tym momencie mam jakieś takie poczucie wielkiej i osobistej, i naszej wspólnej satysfakcji, że nie zmarnowaliśmy tych trudnych lat i tych pięknych miesięcy po 15 października - powiedział Tusk.

21:14

Ile mandatów zdobyły poszczególne partie polityczne?

Oto liczba zdobytych mandatów według badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

KO - 21 mandatów;

PiS - 19;

Konfederacja - 6;

Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 4;

a Lewica - 3.

21:11

W sztabie Prawa i Sprawiedliwości jest Krzysztof Zasada.

Ten wynik to dla nas wielkie zadanie - powiedział po ogłoszeniu sondażowych wyników prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

21:09

W sztabie Platformy Obywatelskiej jest Mateusz Chłystun. Jak relacjonował, członkowie partii z dużym entuzjazmem przyjęli wynik eurowyborów.

Jak mówił, podkreślając, że to sondażowe wyniki, do PE nie dostała się była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

21:03

Znamy sondażowe wyniki eurowyborów exit poll - Ipsos dla TVP, Polsatu i TVN.

Zwycięzcą wyborów jest Koalicja Obywatelska - zdobyła ona ponad 38,2 proc. głosów.

Wynik 33,9 proc. uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, a 11,9 proc. - Konfederacja.

Trzecia Droga ma 8,2 proc., a Lewica zdobyła 6,6 proc. głosów.

21:00

Zakończyły się wybory do Parlamentu Europejskiego Anno Domini 2024. Za chwilę na naszej stronie internetowej znajdziecie sondażowe wyniki.

20:55

5 minut - tyle nas dzieli od zakończenia w Polsce tegorocznych eurowyborów, ciszy wyborczej a także wieczoru wyborczego w RMF FM i internetowym Radiu RMF24. Aby posłuchać Radia RMF24 kliknij TUTAJ.

20:44

Jaka do godziny 17:00 była frekwencja w tegorocznych eurowyborach w Polsce? Zobaczcie infografiki:

/ Adam Ziemienowicz / PAP

/ Maciej Zieliński / PAP

20:35

Reporterzy RMF FM są w sztabach wyborczych poszczególnych partii politycznych.

W sztabie PO w Muzeum Etnograficznym w Warszawie jest Mateusz Chłystun, PiS - Krzysztof Zasada, Konfederacji - Jakub Rybski, Trzeciej Drogi - Magdalena Grajnert, a w sztabie Lewicy - Michał Dobrołowicz.

Po godzinie 21:00 będziemy relacjonowali reakcje sztabów na sondażowe wyniki oraz pierwsze dane z Państwowej Komisji Wyborczej.

20:23

Transmisję wieczoru wyborczego znajdziecie tutaj:

20:15

O godzinie 21:00 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 rozpocznie się wieczór wyborczy.

Więcej informacji o naszym specjalnym programie znajdziecie TUTAJ.

20:00