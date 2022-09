To będzie jeden z najważniejszych meczów dla polskiej koszykówki od ponad 50 lat. Reprezentacja zagra dziś w Berlinie o brąz mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych będą Niemcy, którzy są faworytem tego starcia. Naszym rywalom na pewno będą pomagać kibice na trybunach, bo faza finałowa tegorocznego Eurobasketu rozgrywana jest w Berlinie. "Niemcy muszą, a my tylko możemy" – zaznacza Mariusz Bacik, były reprezentant Polski w Koszykówce. „Liczę na to, że wygramy ten mecz i dobrze, że gramy z Niemcami a nie z Hiszpanią” – dodaje inny były reprezentant Polski Andrzej Pluta. Z legendami bytomskiej koszykówki rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Polscy koszykarze po meczu ze Słowenią / FILIP SINGER / PAP/EPA Dzisiejszy mecz reprezentacji Polski koszykarzy z Niemcami w Berlinie o brązowy medal mistrzostw Europy będzie 13. pojedynkiem tych zespołów o punkty. Bilans jest remisowy - obydwie drużyny wygrały po sześć razy. W ME będzie to siódme starcie, ale pierwsze w fazie play off. Dwie ostatnie konfrontacje, w eliminacjach MŚ 2023, zakończyły się porażkami zespołu trenera Igora Milicica. Szczególnie ostatnie starcie, w Bremie 3 lipca, było niezwykle zacięte, a o wygranej gospodarzy zadecydował w zasadzie... jeden zawodnik, Dennis Schroeder z NBA. Koszykarz, który od nowego sezonu reprezentować będzie LA Lakers, w ostatnich 107 sekundach spotkania trafił dwa razy zza linii 6,75 m oraz wykorzystał pięć rzutów wolnych. W całym meczu miał 38 punktów, siedem zbiórek i pięć asyst. To właśnie Schroeder jest w ME jednym z liderów zespołu, który prowadzi kanadyjski szkoleniowiec Herbert Gordon. Ma średnio 21,6 pkt oraz 7,3 asysty. Schroeder to z pewnością jeden z ich najgroźniejszych ich graczy i lider tej kadry. Niemcy mają też jednak innych graczy na bardzo wysokim poziomie. Mnie się bardzo podoba styl grania i sposób poruszania Franza Wagnera z Orlando Magic. On robi niesamowitą robotę - podkreśla Mariusz Bacik, były koszykarz reprezentacji Polski, a obecnie trener Polonii Bytom. Specjalistą od rzutów z dystansu, oprócz Schroedera, jest 26-letni obwodowy Bayernu Monachium Andreas Obst - trafił już 23 z 45 takich rzutów, co oznacza bardzo wysoką 51 procentową skuteczność. Gospodarze są najbardziej ofensywną drużyną Eurobasketu - średnio zdobywają 93,3 pkt (Polska zajmuje 17. miejsce - średnio 78,1 pkt). Nasza obrona musi być uporczywa. Musimy mocno ograniczać Schroedera - dodaje były reprezentant polski Andrzej Pluta. Kluczem może być atak Nasza reprezentacja w półfinałowym meczu z Francją zdobyła jedynie 54 punkty, rywale zaś 95. Poprawa gry w ataku może być jednym z elementów by wygrać dziś z Niemicami starcie o brąz. Nie sądzę, żeby drugi taki słaby mecz nam się przytrafił. To był słaby mecz w wykonaniu naszej kadry. Francuzi oczywiście też nie pozwolili nam się rozwinąć. Dwa tak słabe mecze w ataku nam się nie mogą zdarzyć. W nowoczesnej koszykówce podstawą jest zdobywanie punktów. Jak my dziś zdobędziemy ich 80 czy 90 to jest szansa na zwycięstwo - podkreśla Mariusz Bacik. Początek meczu o brązowy medal Eurobasketu pomiędzy Polską a Niemcami o 17:15. Wieczorem zaś Francja zmierzy się z Hiszpanią w meczu o złoto. Zobacz również: Polscy koszykarze powalczą dziś o brązowy medal mistrzostw Europy! Opracowanie: Maciej Nycz