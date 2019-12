Polscy piłkarze znają już wszystkich rywali, z którymi zmierzą się wiosną towarzysko u siebie w ramach przygotowań do Euro 2020. W czwartek PZPN poinformował o meczach z Finlandią oraz Islandią. Już wcześniej zakontraktowano spotkania z Ukrainą i Rosją.

Reprezentacja Polski / Leszek Szymański / PAP