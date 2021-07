To już dzisiaj: o 21:00 na londyńskim Wembley rozlegnie się pierwszy gwizdek finału Euro 2020! O mistrzowski tytuł powalczą reprezentacje Włoch i Anglii. Mecz będziemy relacjonować dla Was na żywo w tym artykule: bądźcie z nami!



Włosi mają dzisiaj szansę na drugi w historii triumf w mistrzostwach Europy, poprzednio sięgnęli po tytuł w 1968 roku.

Dwa lata wcześniej swój jedyny sukces w wielkiej imprezie odniosła Anglia: wywalczyła wówczas tytuł mistrza świata. Mistrzami Europy Anglicy nie byli jeszcze nigdy.

Na Euro 2020 Włosi, słynący w przeszłości z defensywnej taktyki - solidnej i poukładanej, ale często mało widowiskowej - pokazali inną twarz. Grają atrakcyjny, ofensywny futbol, zdobyli dotychczas 12 bramek, co jest drugim wynikiem turnieju: więcej goli, trzynaście, ma tylko pokonana przez nich w półfinale Hiszpania.

Anglia z kolei gra jak... Włochy w przeszłości. Jej atutami są silna defensywa - podopieczni Garetha Southgate'a stracili w sześciu meczach tylko jedną bramkę - i siła fizyczna.

Były asystent Leo Beenhakkera: "Sprawę tytułu rozstrzygną karne"

Trener pierwszoligowej Resovii Rzeszów, były asystent w kadrze Leo Beenhakkera, Radosław Mroczkowski podkreśla, że obie ekipy zasłużyły, by zagrać w finale Euro 2020 .

Jak zauważa, selekcjonerowi Włoch Roberto Manciniemu udało się stworzyć dobrze zbalansowaną drużynę, która działa jak dobrze funkcjonujący mechanizm.

"To dobry przykład zespołu zestawionego ponad indywidualności. Oczywiście Lorenzo Insigne to znakomity piłkarz, lecz nawet jego gra jest podporządkowana drużynie. To reprezentacja, która ma wielkie umiejętności i możliwości, ale potrafi też dostosować się do gry rywala. Tak było choćby w półfinałowym starciu z Hiszpanią, gdzie umieli pocierpieć, przetrwać, uszczelnić obronę i w końcu zwyciężyć w karnych. Widać, że ten zespół wytrzymuje ciśnienie w bardzo trudnych momentach" - analizuje Mroczkowski.

O Anglikach mówi z kolei: "Jest takie powiedzenie, że obroną zdobywa się trofea. Ale Anglia to nie tylko defensywa. Ich motorem napędowym jest Raheem Sterling, a bardzo ważną postacią kapitan Harry Kane. Podopieczni Garetha Southgate'a świetnie prezentują się też pod względem motorycznym, są dynamiczni i bardzo szybcy".

Sam w finale stawia na zwycięstwo Włochów.

"Wydaje mi się, że Włosi zagrają podobnie jak z Hiszpanią. Czyli ostrożnie i w wyrachowany sposób. Myślę, że będzie to wyrównany mecz, który nie skończy się po 90 i 120 minutach, ale sprawę tytułu rozstrzygną karne" - podsumowuje szkoleniowiec.

