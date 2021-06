To już drugie na Euro 2020 starcie Polaków o „być albo nie być”: w swoim ostatnim meczu w grupie biało-czerwoni zmierzą się dzisiaj ze Szwecją. Przeciwnik ma już gwarancję gry w 1/8 finału mistrzostw, nam do awansu potrzebne jest zwycięstwo. Jaki wynik spotkania Szwecja – Polska typujecie? Czy zdołamy wyjść z grupy? Zapraszamy do głosowania i komentowania!

