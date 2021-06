Na mistrzostwach Europy nie wystąpi jeden z czołowych zawodników reprezentacji Węgier - Dominik Szoboszlai. W turnieju nie zagra też bramkarz piłkarskiej reprezentacji Holandii - Jasper Cillessen.

Uznany za najlepszego sportowca 2020 roku Węgier Szoboszlai przeszedł zimą z FC Salzburg do RB Lipsk, ale w ekipie wicemistrza Niemiec nie rozegrał jeszcze żadnego meczu.

Jak potwierdził Reuters, zawodnik, chociaż wznowił już treningi, nie doszedł do pełni formy po kontuzji mięśni uda i nie wystąpi w turnieju. Teraz skupi się na odpowiednim przygotowaniu do nowego sezonu.



Szoboszlai jest uznawany za wielką przyszłość węgierskiego futbolu. Miał duży udział w awansie drużyny narodowej na Euro. To właśnie jego gol w doliczonym czasie gry zapewnił wygraną 2:1 z Islandią w finałowym meczu barażowym.



W turnieju Węgry zagrają w uznawanej za najsilniejszą grupie F - z Niemcami, Francją i Portugalią.



Natomiast w trwających już kwalifikacjach do mistrzostw świata 2022 podopieczni Marco Rossiego są rywalami m.in. Polaków. Reprezentacje obu krajów spotkały się w marcu w Budapeszcie, padł wówczas remis 3:3.

Frank de Boer rezygnuje z doświadczonego bramkarza

Na Euro 2020 nie zagra też Jasper Cillessen. Bramkarz pod koniec maja uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa.



Poinformowałem Jaspera o mojej decyzji dziś rano. Zacznę od stwierdzenia, że jest to dla niego niezwykle smutne, ale musiałem tak postanowić - przyznał De Boer.



Wynik testu na koronowirusa jest pozytywny, w wyniku czego piłkarz opuścił ważną część przygotowań. Nie wiemy, ile czasu zajmie, zanim znów będzie w stu procentach gotowy do gry. Nie chcę ryzykować w tym względzie. Jesteśmy tuż przed Euro i chcę mieć pewność, nawet jeśli rozumiem, jakie to bolesne dla Jaspera - dodał selekcjoner.



32-letni bramkarz Valencii rozegrał dotychczas w kadrze 60 meczów. W 2014 roku Cillessen zajął z reprezentacją trzecie miejsce mistrzostw świata w Brazylii.



W tej sytuacji listę Holendrów uzupełnił bramkarz AZ Alkmaar Marco Bizot, który był wcześniej w szerokiej kadrze.



Dwaj pozostali golkiperzy w reprezentacji to doświadczeni Tim Krul (Norwich City) i Maarten Stekelenburg (Ajax Amsterdam).



Już wcześniej było wiadomo, że z powodu poważnej kontuzji zabraknie w kadrze "Pomarańczowych" uznawanego przez wielu fachowców za najlepszego obrońcę w Europie - Virgila van Dijka.



Holendrzy trafili do grupy C, w której zmierzą się z Ukrainą, Austrią i Macedonią Północną.



Z powodu pandemii Covid-19 UEFA zdecydowała, że kadry 24 uczestników ME będą liczniejsze niż dotychczas. Trenerzy mogą powołać 26 piłkarzy (w przeszłości 23). Ostateczną listę należy podać do północy 1 czerwca.