To nie był mecz tak dramatyczny w przebiegu jak spotkanie z Ukrainą, ale rezultat jest taki sami – Holendrzy zapisują trzy punkty na swoim koncie. Zespół Franka de Boera pokonał Austrię 2:0 i umocnił się na pozycji lidera grupy C mistrzostw Europy. "Oranje" ze spokojem mogą podejść do ostatniego meczu w grupie.

