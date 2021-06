Holendrzy najlepszą drużyną grupy C mistrzostw Europy. Zawodnicy Franka de Boera na koniec fazy grupowej wygrali z Macedonią Północną 3:0. Z kompletem punktów Holandia zapewniła sobie awans 1/8 turnieju.

Po meczu Holendrzy podziękowali fanom za wsparcie / PETER DEJONG / POOL / PAP/EPA

Mecz w Amsterdamie nie miał większej stawki. Holandia była już pewna awansu i jedynie mogła obronić pierwszą pozycję w tabeli. W tym celu wystarczał jej remis. Macedonia natomiast po dwóch porażkach nie miała szans na awans do 1/8 finału. Z Euro chciała się jednak godnie pożegnać i od początku starała się atakować.



Blisko gola była już w dziewiątej minucie. Do siatki trafił nawet Ivan Trickovski, ale okazało się, że był na nieznacznym spalonym. Wyznaczającą ją linię przekroczyło pół stopy byłego piłkarza Legii Warszawa.



Macedonia kontynuowała otwartą grę. W 22. minucie po składnej akcji zza pola karnego uderzył Aleksandar Trajkovski, ale trafił w słupek.



Odważna postawa na piłkarzach z Bałkanów zemściła się w 24. minucie. Trzech Holendrów wyszło z szybkim kontratakiem, a wykończył go Memphis Depay.



W drugiej połowie "Pomarańczowi" mieli już zdecydowaną przewagę. Udokumentowali ją golami w 51. i 58. minucie Georginio Wijnalduma. Najpierw nowy piłkarz Paris Saint-Germain trafił z bliska po podaniu Depaya, a następnie dobił jego strzał, obroniony przez Stole Dimitrievskiego.



Holandia miała kolejne okazje. Strzał Matthijsa de Ligta niemal z linii bramkowej wybił Trickovski.



Z czasem tempo spotkania opadło, ale Macedonia wciąż próbowała zdobyć bramkę. W 72. trafił Darko Churlinov, jednak tak jak w pierwszej połowie Trickovski, również był na spalonym.



Spotkanie z Holandią było ostatnim w narodowych barwach Gorana Pandeva. 37-letni legendarny napastnik przed spotkaniem otrzymał od Wijnalduma koszulkę Holandii z numerem 122, symbolizującym liczbę spotkań, jaką rozegrał w kadrze.



Natomiast kiedy Pandev w 68. minucie opuszczał boisko, koledzy przygotowali mu szpaler, a kibice pożegnali owacją na stojąco. Przez 20 lat w drużynie narodowej zdobył 38 goli.



To był dziesiąty z rzędu mecz Holandii, w którym zdobyła co najmniej dwa gole. Takiej serii nie miała nigdy wcześniej.



Na wyłonienie rywala w 1/8 finału musi jednak poczekać. Na razie wiadomo jedynie, że będzie to zespół, który zajmie trzecie miejsce w grupie D, E lub F.

Grupa C: Macedonia Północna - Holandia 0:3 (0:1)

Bramki: 0:1 Memphis Depay (24), 0:2 Georginio Wijnaldum (51), 0:3 Georginio Wijnaldum (58).



Żółta kartka - Macedonia Północna: Stefan Ristovski, Visar Musliu, Ezgjan Alioski, Tichomir Kostadinov.



Sędzia: Istvan Kovacs (Rumunia).



Macedonia Północna: Stole Dimitrievski - Visar Musliu, Stefan Ristovski, Darko Velkovski - Arijan Ademi (78. Boban Nikolov), Ezgjan Alioski, Elif Elmas, Enis Bardhi (78. Vlatko Stojanovski) - Ivan Trickovski (56. Darko Churlinov), Alexandar Trajkovski (68. Ferchan Chasani), Goran Pandev (69. Tichomir Kostadinov).



Holandia: Maarten Stekelenburg - Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij (46. Jurrien Timber), Patrick van Aanholt, Daley Blind, Denzel Dumfries (46. Steven Berghuis ) - Georginio Wijnaldum, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong (79. Cody Gakpo) - Memphis Depay (66. Wout Weghorst), Donyell Malen (66. Quincy Promes).





Euro 2020. Grupa C Drużyna Mecze Zwycięstwa Holandia 3 3 Austria 3 2 Ukraina 3 1 Macedonia Płn. 3 0