Mecz polskich piłkarzy z Macedonią Północną w eliminacjach mistrzostw Europy w Warszawie zostanie rozegrany przy otwartym dachu - poinformował rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski. Początek spotkania na PGE Narodowym o godz. 20:45. Zwycięstwo zapewni awans biało-czerwonym.

Robert Lewandowski podczas treningu w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

Po siedmiu kolejkach eliminacji Polska ma 16 punktów i prowadzi w tabeli grupy G. Macedonia Północna jest trzecia - ma 11 punktów.

Większość spotkań rozgrywanych na PGE Narodowym wiosną lub jesienią odbywa się pod zamkniętym dachem, ale tym razem ma być inaczej.



Gramy przy otwartym dachu - przyznał Jakub Kwiatkowski po decyzji, jaka zapadła w niedzielne przedpołudnie.



13 października to również dzień wyborów parlamentarnych w Polsce. Czy piłkarze i członkowie kadry wezmą udział w głosowaniu?



Każdy może iść na wybory we własnym zakresie, my niczego nie organizowaliśmy zawodnikom. Piłkarze mieli od nas informacje, jakich formalności należy dopełnić, aby zostać dopisanym do listy wyborców. To ich indywidualna sprawa. Wiem, że na pewno sztab kadry załatwił sobie te formalności i będzie głosować. Ja również - idę na wybory po obiedzie. Co do piłkarzy, tak jak wspomniałem, to leżało w ich gestii - powiedział rzecznik prasowy PZPN.