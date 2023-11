Marcin Bułka z szansą debiutu. Wrócili Jan Bednarek i Nicola Zalewski. Powołany został także Bartłomiej Wdowik z Jagielloni. Na liście Michała Probierza zabrakło z kolei napastnika Juventusu Turyn, Arkadiusza Milika. Decyzje selekcjonera piłkarskiej kadry komentuje były reprezentant kraju, Marcin Baszczyński.

Największym zaskoczeniem, jeśli chodzi o powołania na mecz z Czechami (piątek, 17.11) w ramach eliminacji Euro 2024, a także na towarzyskie spotkanie z Łotwą (wtorek, 21.11), jest brak Arkadiusza Milika. Piłkarz ten był powoływany przez kolejnych selekcjonerów nieprzerwanie od 10 lat. Decyzja Michała Probierza nie powinna jednak dziwić. W tym sezonie, od 20 sierpnia, Milik spędził na boisku niespełna 300 minut w 10 meczach, tylko dwa razy wybiegał w pierwszej jedenastce i co najważniejsze - strzelił zaledwie dwie bramki.

Sytuacja w klubie to jedno, ale przecież Milik dostał swoją szansę na pierwszym zgrupowaniu u Michała Probierza i jej nie wykorzystał. Mam jeszcze jedną teorię: po prostu selekcjoner nie widzi swojego składu, gdy występuje w nim Lewandowski razem z Milikiem - ocenił Baszczyński.

Oczekiwane powołanie

Kibice domagali się powołania Marcina Bułki. Ich prośby zostały spełnione i bramkarz OSG Nice znalazł się w reprezentacji. Powołanie rzecz jasna jest w pełni zasłużone. Bułka w tym sezonie osiem razy zachowywał czyste konto. Jego zespół prowadzi we francuskiej ekstraklasie, a Polak zbiera pochlebne opinie. Raymond Domenech, legendarny francuski trener, powiedział, że Bułka jest w tej chwili najlepszym bramkarzem w Europie.

Jak zwykle mamy bogactwo na tej pozycji. Oczywiście, numerem 1 jest Wojciech Szczęsny, to nie podlega wątpliwości i to on zagra w meczu z Czechami. Natomiast kto jest dwójką, a kto trójką dowiemy się w meczu z Łotwą. Niemniej jednak najważniejsze jest to, że mamy świetnych bramkarzy, którzy doskonale radzą sobie w najmocniejszych ligach - podsumował ekspert.

Plan na kadrę

O czym mogą świadczyć decyzje Michała Probierza? Czy odważne odsunięcie Milika, powołanie Adriana Benedyczaka z Parmy Calcio i Patryka Pedy ze SPAL, świadczy o tym, że selekcjonera nie interesuje przeszłość piłkarza, jego zasługi lub poziom rozgrywkowy, w którym gra - a liczy się tylko obecna dyspozycja?

Na pewno selekcjoner czuje wsparcie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. Niektóre powołania są bardzo przyszłościowe. To nie są zawodnicy, którzy od razu wejdą na boisko. Myślę też, że te powołania miały na celu ustawienie zespołu pod reprezentację Czech. Na pewno jednak jakiś trzon już jest i jego Michał Probierz będzie się trzymać - uważa Marcin Baszczyński.