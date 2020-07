Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki egzaminu ósmoklasisty w piątek 31 lipca. Będzie można je sprawdzić przez internet. Jak zalogować się do systemu i sprawdzić wyniki? Jak wygląda rekrutacja do szkół ponadpodstawowych? Odpowiadamy!

Uczniowie przed wejściem na egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr. 6 w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Indywidualne wyniki zostaną przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej w formie zaświadczenia. Będzie można sprawdzić je również w internecie.

Ósmoklasiści mogą sprawdzić wyniki egzaminów w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU .

Po wejściu na stronę internetową uczeń powinien zalogować się poprzez wprowadzenie indywidualnego identyfikatora i hasła. Identyfikatorem jest numer PESEL, a hasłem unikatowy ciąg cyfr, który każdy uczeń otrzymał w szkole. Po wpisaniu poprawnego identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi ucznia oraz szczegółowymi wynikami egzaminów.

Znam wyniki i co dalej?

W tym roku rekrutacja do szkół średnich przeprowadzana jest w całym kraju zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.



Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem absolwenci szkół podstawowych do 10 lipca mieli czas na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub jego kopię. Świadectwo można złożyć w formie elektronicznej. Po poznaniu wyników egzaminu - od 31 lipca do 4 sierpnia br. - uczniowie będą mieli czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. Także zaświadczenie można złożyć w wersji elektronicznej.



Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.



Pierwotnie w tym roku sesja egzaminacyjna egzaminu ósmoklasisty miała się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są stacjonarne zajęcia w szkołach. Od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia zdalnego. Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty.