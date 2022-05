Jak szyfrować informację, żeby mieć pewność, że nie trafi ona w niepowołane ręce? To pytanie towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Stosunkowo niedawno - za sprawą fizyki kwantowej - udało się w końcu stworzyć doskonałą metodę tajnej komunikacji. Aby przesył informacji był faktycznie tajny, obie komunikujące się strony muszą dysponować tym samym kluczem kryptograficznym. Jak jednak sprawić, aby nie przechwyciły go również osoby trzecie? Właśnie dzięki zjawisku splątania kwantowego. W ten sposób obie strony mogą natychmiast dowiedzieć się, że ktoś je „podsłuchuje” - gwarantują to podstawowe prawa fizyki, rządzące naszym wszechświatem.

/ Materiały prasowe Do 22 maja w Muzeum Inżynierii i Techniki przy ul. Wawrzyńca 15 w Krakowie trwa Copernicus Festival 2022: Informacja. Wszystkie wydarzenia z projektu są bezpłatne a transmisje będą udostępniane na kanale YouTube.com/CopernicusCenter. Praktyczna implementacja tego fenomenu (choćby w bankowości czy wojskowości) była możliwa dzięki profesorowi Arturowi Ekertowi, który jest współtwórcą nowej interdyscyplinarnej dziedziny nauki, zajmującej się właśnie informacją kwantową. Łączy ona w sobie fizykę, fizykę kwantową, teorię informacji, kryptologię, informatykę oraz inżynierię. Artur Ekert (1961) jest fizykiem kwantowym na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Oksfordzkiego, a także profesorem honorowy Lee Kong Chian na Narodowym Uniwersytecie Singapuru oraz dyrektorem Centrum Technologii Kwantowych na tej samej uczelni. Laureat Medalu Maxwella, przyznawanego przez Institute of Physics, a w roku 2007 Medalu Hughesa, przyznawanego przez Royal Society. Studia ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Oksfordzkim, a latach 1987-1991 był doktorantem w Wolfson College. Wideo youtube Zobacz również: Czy diabeł gra w kości? Wykład prof. Andrzeja Dragana

