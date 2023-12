Najstarsza zupa wigilijna na Kresach i mocna regionalna konkurencja dla barszczu z uszkami i grzybowej. W dawnych czasach była symbolem dobrobytu - gościła na stołach wigilijnych w zamożniejszych polskich domach. Zupa migdałowa - dziś nieco zapomniana - urozmaici świąteczne menu i zachwyci smakiem. Do tego jest prosta w przygotowaniu!

Zupa migdałowa / Malwina Zaborowska / RMF FM

Migdały zajmują w dawnej kuchni polskiej szczególne miejsce - i to od średniowiecza. Były jednak towarem egzotycznym, luksusowym, na który można było sobie pozwolić od święta. Wykorzystywano je więc np. do przyrządzania wigilijnych potraw. Tym bardziej, że migdały były symbolem życia, nadziei i pojednania. Wierzono, że ich spożywanie w Wigilię ochroni przed złem i w nowym roku zapewni pomyślność.

Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym aromatyczna zupa migdałowa była popularną potrawą na wigilijnym stole - zwłaszcza na Kresach. W PRL-u odeszła w zapomnienie, a przyczyną była niedostępność w sklepach migdałów.

Dziś z dostępnością tych pestkowców (wbrew obiegowej opinii migdały nie są orzechami, a owocami migdałowca) nie ma problemu. Za przygotowaniem zupy migdałowej przemawiają też jej wartości odżywcze. Migdały są bogate w błonnik, potas, fosfor, magnez i wapń. Są też bogatym źródłem witaminy E oraz witamin z grupy B.

Walorów smakowych nie trzeba reklamować. Przygotowana na mleku, intensywnie pachnąca migdałami, ryżem jaśminowym i cynamonem zupa będzie smakować chyba każdemu.

Składniki na 4 porcje: 1 litr mleka (może być roślinne, np. migdałowe), 100 g zmielonych migdałów, garść płatków migdałowych, 100 g rodzynek, 2 torebki ryżu, szczypta soli, łyżeczka cynamonu, 3-4 łyżki cukru trzcinowego, skórka z 1 pomarańczy.

Przygotowanie: Możemy kupić starte migdały, ew. sami je zmielić. Wtedy wcześniej musimy sparzyć migdały, obrać ze skórki i uprażyć na suchej patelni, zmielić.

Starte migdały ucieramy z łyżką cukru i odrobiną mleka. Ryż gotujemy do miękkości w lekko osolonej wodzie.

W osobnym garnku zagotowujemy mleko, do którego dodajemy mielone migdały i odsączony ryż oraz skórkę z pomarańczy. Dodajemy cynamon, cukier i mieszamy, pozostawiając na małym ogniu.

Zupę posypujemy zarumienionymi na patelni płatkami migdałowymi i rodzynkami.

Zupa migdałowa / Malwina Zaborowska / RMF FM

Zupa migdałowa / Malwina Zaborowska / RMF FM

Ciasto migdałowe i kalafiorowe "rafaello"

Jeśli lubicie migdały, warto ich użyć do innych świątecznych potraw. Proponujemy jeszcze dwa przepisy: na bożonarodzeniowe ciasto migdałowe i kalafiorowe "rafaello" - czyli kulki z kalafiora w płatkach migdałów.

Ciasto migdałowa / Malwina Zaborowska / RMF FM

Składniki: 200 g miękkiego masła, 250 g cukru, 4 jajka, 300 g zmielonych migdałów, około 400 g ricotty, płatki migdałowe

Przygotowanie: Masło ucieramy z połową cukru, aż masa będzie mieć puszystą konsystencję. Dodajemy żółtka, zmielone migdały i ricottę. Mieszamy.

Na sztywno ubijamy białka, dodajemy drugą połowę cukru i mieszamy. Dodajemy do masy migdałowej, znów mieszamy. Całość przekładamy do formy i pieczemy w nagrzanym do 170 stopni piekarniku (około 40 minut).

Ciasto migdałowe / Malwina Zaborowska / RMF FM

Ciasto migdałowe / Malwina Zaborowska / RMF FM

Składniki:

1 kalafior, 1 cebula, łyżka mąki, 1 jajka, 2 łyżki oleju, sól, pieprz, 2 ząbki czosnku, gałka muszkatołowa, opakowanie płatków migdałowych

Kulki z kalafiora z migdałami / Malwina Zaborowska / RMF FM

Przygotowanie:

Kalafiora dzielimy na kawałki, myjemy i gotujemy w osolonej wodzie, około 12 minut. Odcedzamy i rozdrabniamy ugniataczem. Odciskamy nadmiar wody.

Na rozgrzanym oleju podsmażamy pokrojony czosnek i cebulę. Dodajemy je do kalafiora razem z przyprawami i jajkiem. Mieszamy i dodajemy łyżkę mąki.

Z masy lepimy kulki. Obtaczamy je w rozbełtanym jajku, posypujemy płatkami migdałów.

Pieczemy przez 15 minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni.

Kulki z kalafiora z migdałami / Malwina Zaborowska / RMF FM