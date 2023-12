W wielu rejonach kraju jest serwowana podczas wigilii zamiast czerwonego barszczu. Aromatyczna, pachnąca rozmarynem i zabielana śmietaną. Sprawdźcie przepis na ten specjał!

Zupa grzybowa / Malwina Zaborowska / RMF FM

Jedna z najpyszniejszych, nie tylko świątecznych zup. Wierzono, że spożywana w wigilię zapewni zdrowie, siły witalne, dostatek oraz... trzeźwość umysłu.

Pojawia się na stołach wigilijnych w różnych regionach kraju - przede wszystkim na Kujawach, w Łódzkiem, ale też w Małopolsce. W Krakowie podaje się ją z łazankami.

Jest przygotowywana z grzybów leśnych: świeżych, mrożonych lub suszonych. Jeśli z tych ostatnich - trzeba je odpowiednio wcześniej namoczyć. I pod żadnym pozorem nie wylewać wywaru, w którym moczyliśmy grzyby. Zamiast tego - użyjemy go do zupy. To w nim tkwi jej tajemnica smaku i aromatu.

Składniki: 100 g suszonych grzybów, 1 cebula, 2 marchewki, korzeń pietruszki, łyżka masła, szklanka śmietanki kremówki, łyżeczka mąki, łyżka soku z cytryny, sól, pieprz, łyżka rozmarynu, 2 ziarenka ziela angielskiego, liść laurowy, makaron łazanki;

Przygotowanie: Płuczemy suszone grzyby, zalewamy zimną wodą, odstawiamy na około 3 godziny. Następnie gotujemy je w tej samej wodzie - aż do miękkości.



Obraną marchew, pietruszkę i cebulę kroimy w kostkę. Smażymy przez chwilę na maśle. Następnie warzywa dodajemy do wywaru z grzybami i dolewamy ok. 750 ml gorącej wody. Dokładamy przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie, szczyptę soli, pieprz i rozmaryn. Gotujemy na wolnym ogniu - aż warzywa będą miękkie. Zdejmujemy z ognia.



W osobnym rondelku ubijamy delikatnie śmietankę z sokiem z cytryny. Dodajemy mąkę, mieszamy i dodajemy do zupy. Energicznie mieszamy, żeby uniknąć zwarzenia. Możemy podawać z ulubionym, makaronem: na przykład z łazankami.