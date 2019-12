Instytut Badań Opinii IBOR przeprowadził dla RMF FM badanie poświęcone obchodzeniu dnia św. Mikołaja. Pytaliśmy m.in. o to, czy wciąż piszemy do niego listy. Okazuje się, że robi tak 54 proc. uczestników sondażu. 35 proc. deklaruje, że robi to rok w rok. 46 proc. pytanych Polaków nie pisze do świętego.

