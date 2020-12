Zdrowie i spokój - to w tym roku z pewnością najczęściej pojawiające się słowa, gdy składamy życzenia świąteczne. Także my, zespół Faktów RMF FM, chcielibyśmy Wam życzyć w te święta przynajmniej namiastki bożonarodzeniowej, rodzinnej atmosfery. Choć wielu z nas nie spotka się z bliskimi, mamy nadzieję, że mimo wszystko będzie to czas wypełniony radością.

