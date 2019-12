To już tradycja, że Ambasada USA w Warszawie co roku przed Bożym Narodzeniem przygotowuje dla Polaków wyjątkowe świąteczne życzenia – rok 2019 nie jest tu wyjątkiem. Tym razem do projektu zaangażowano żołnierzy z zespołu Singing Sergeants należącego do Orkiestry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. A ponieważ żołnierz to człowiek z definicji odważny… "Śpiewający Sierżanci" podjęli się wykonania popularnej za Oceanem piosenki "Jingle Bells"... po polsku! Zobaczcie!

